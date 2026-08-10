گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوهان واده فول وزیر امور خارجه آلمان، عصر روز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی، طرفین درباره مناسبات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای آلمانی را در جریان رایزنی‌های جاری با عمان برای تعیین مسیر تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز قرار داد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ناامنی تحمیل شده بر تنگه هرمز منحصرا ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جهان باید هیات حاکمه آمریکا را به‌خاطر پیامدهای امنیتی و اقتصادی مترتب بر انسداد تنگه هرمز مواخذه کند.

عراقچی همچنین تاکید کرد: امن‌شدن تنگه هرمز مستلزم توقف اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیرقانونی آمریکا از جمله محاصره دریایی و دیگر نقض‌های تعهدات آمریکا می‌باشد.

دو طرف ضمن مرور برخی مباحث مرتبط با روابط دوجانبه، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک میان دو کشور در سطوح مختلف تاکید کردند.