بیمارستان 150 تختخوابه تخت جمشید کرج افتتاح شد/ البرزی ها بی نیاز از مراجعه به پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح بیمارستان تخت جمشید کرج با حضور استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، فرماندار کرج، رئیس شورای اسلامی کرج، اعضای شورای شهر، رئیس بیمارستان علوم پزشکی البرز و اصحاب رسانه عصر یکشنبه برگزار شد.

رئیس بیمارستان تخت جمشید با بیان این مطلب افزود: سال 86 زمین این بیمارستان با مبلغ یک میلیارد تومان خریداری شد و در سال 89 موافقت نامه تاسیس بیمارستان اخذ شد.

دکتر علی اکبر رفیعی تاکید کرد: برای بهره برداری این بیمارستان مهندسین زیادی نقش آفرینی کرده اند و در حال حاضر و با افتتاح بیمارستان زمان نقش آفرینی پزشکان متعهد رسیده است.

رئیس بیمارستان تخت جمشید در ادامه با اشاره به ظرفیت بیمارستان گفت: این بیمارستان در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع در دو برج 13 طبقه ساخته شده است.

رفیعی افزود: ساخت این بیمارستان برای مردم کرج یک قدم ایثارگرانه بود و باید با ارئه امکانات مردم استان را از رفتن به پایتخت بی نیاز کرد.

این مسئول یادآور شد: ظرفیت این بیمارستان 150 تختخوابه است و بخش های مختلفی از جمله اتاق عمل، اتاق زایمان، ICU، CCU، آنژیو گرافی، اتاق عمل باز قلب، رادیولوژی و ... در این بیمارستان ساخته شده است.

رفیعی تصریح کرد: 26 ایستگاه PTS به صورت هوشمند تمام سیستم های بخش های مختلف را به هم وتصل می کند.

رئیس بیمارستان تخت جمشید گفت: تمام تجهیزات این بیمارستان از بهترین برندهای بازارهای داخلی و خارجی خریداری شده است.

این مسئول با اشاره به موقعیت بیمارستان در شهر کرج گفت: ترافیک این منطقه یکی از نگرانی های هیئت موسسین این بیمارستان است و با توجه به وجود زمین های بزرگی که در کنار بیمارستان قرار دارد نیاز است که مسئولین برای ساختن پارکینگ های در این محدوده اقدام کنند.

وی در پایان افزود: با راه اندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید سطح خدمات درمانی در استان البرز ارتقاء خواهد یافت.

در ادامه مراسم استاندار البرز با بیان این مطلب افزود: خوشحالم که امروز در مراسم افتتاح بیمارستان تخت جمشید در جمع پزشکان متعهدی هستم که کار بسیار ارزشمندی را ارائه داده اند.

سید طاهر طاهری در ادامه تاکید کرد: تا به امروز مردم فهیم استان البرز برای رفع نیاز درمانی خود مجبور بودند که به تهران مراجعه کنند ولی با افتتاح این بیمارستان از این به بعد شاهد حضور متخصصین در زمینه پزشکی در این بیمارستان خواهیم بود.

در پایان این مراسم از هیئت موسسین این بیمارستان قدردانی به عمل آمد.