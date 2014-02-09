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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۴۲

در نهمین روز از دهه فجر؛

بیمارستان 150 تختخوابه تخت جمشید کرج افتتاح شد/ البرزی ها بی نیاز از مراجعه به پایتخت

بیمارستان 150 تختخوابه تخت جمشید کرج افتتاح شد/ البرزی ها بی نیاز از مراجعه به پایتخت

کرج - خبرگزاری مهر: در نهمین روز از دهه فجر بیمارستان فوق تخصصی تخت جمشید کرج با حضور استاندار البرز و هیئت همراه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح بیمارستان تخت جمشید کرج با حضور استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، فرماندار کرج، رئیس شورای اسلامی کرج، اعضای شورای شهر، رئیس بیمارستان علوم پزشکی البرز و اصحاب رسانه عصر یکشنبه برگزار شد.

رئیس بیمارستان تخت جمشید با بیان این مطلب افزود: سال 86 زمین این بیمارستان با مبلغ یک میلیارد تومان خریداری شد و در سال 89 موافقت نامه تاسیس بیمارستان اخذ شد.

دکتر علی اکبر رفیعی تاکید کرد: برای بهره برداری این بیمارستان مهندسین زیادی نقش آفرینی کرده اند و در حال حاضر و با افتتاح بیمارستان زمان نقش آفرینی پزشکان متعهد رسیده است.

رئیس بیمارستان تخت جمشید در ادامه با اشاره به ظرفیت بیمارستان گفت: این بیمارستان در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع در دو برج 13 طبقه ساخته شده است.

رفیعی افزود: ساخت این بیمارستان برای مردم کرج یک قدم ایثارگرانه بود و باید با ارئه امکانات مردم استان را از رفتن به پایتخت بی نیاز کرد.

این مسئول یادآور شد: ظرفیت این بیمارستان 150 تختخوابه است و بخش های مختلفی از جمله اتاق عمل، اتاق زایمان، ICU، CCU، آنژیو گرافی، اتاق عمل باز قلب، رادیولوژی و ... در این بیمارستان ساخته شده است.

رفیعی تصریح کرد: 26 ایستگاه PTS به صورت هوشمند تمام سیستم های بخش های مختلف را به هم وتصل می کند.

رئیس بیمارستان تخت جمشید گفت: تمام تجهیزات این بیمارستان از بهترین برندهای بازارهای داخلی و خارجی خریداری شده است.

این مسئول با اشاره به موقعیت بیمارستان در شهر کرج گفت: ترافیک این منطقه یکی از نگرانی های هیئت موسسین این بیمارستان است و با توجه به وجود زمین های بزرگی که در کنار بیمارستان قرار دارد نیاز است که مسئولین برای ساختن پارکینگ های در این محدوده اقدام کنند.

وی در پایان افزود: با راه اندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید سطح خدمات درمانی در استان البرز ارتقاء خواهد یافت.

در ادامه مراسم استاندار البرز با بیان این مطلب افزود: خوشحالم که امروز در مراسم افتتاح بیمارستان تخت جمشید در جمع پزشکان متعهدی هستم که کار بسیار ارزشمندی را ارائه داده اند.

سید طاهر طاهری در ادامه تاکید کرد: تا به امروز مردم فهیم استان البرز برای رفع نیاز درمانی خود مجبور بودند که به تهران مراجعه کنند ولی با افتتاح این بیمارستان از این به بعد شاهد حضور متخصصین در زمینه پزشکی در این بیمارستان خواهیم بود.

در پایان این مراسم از هیئت موسسین این بیمارستان قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 2233032

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    نظرات

    • مجید ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
      0 1
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      با سلام نیاز کشور و استان و شهر ما کرج برای تاسیس بیمارستان بر هیچ کس پوشیده نیست حال چرا این نیاز بیمارستان خصوصی؟ بیمارستان خصوصی یعنی رفاه درمان و معالجه مخصوص متمکنین و قشرقوی مالی مردم متوسط و ضعیف چطور؟ مهم هست یا نیست؟ نه مهم نیست و الا چرا بیمارستان خصوصی؟ این افتخار نیست بیمارستان خصوصی تاسیس کردن آن هم نه به نام بزرگان نام نهادن بلکه به نام پادشاهان عاقبت خود را چه می بینید؟
    • عاطفه دهکده ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
      0 0
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      واقعا یکی از محدود بیمارستانایی که واقعا کادر پزشکی و پرستاریش عالی هستن واقعا ممنونم از پرسنل خوشرو این بیمارستان .مادر من عمل تعویض زانو رو توسط دکتر رضایی انجام دادن و ما خیلی خوشحالیم که توی این بیمارستان این عمل اتفاق افتاد تبریک میگم به مردم خوب کرج به خاطر داشتن همچین بیمارستان خوبی
    • ازرده...... ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
      0 0
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      هنوز در این بیمارستان بخش پوست ، چشم پزشکی ، غدد و متابولیسم و......و......و....... نیست!!!!!!!!!!!!!!!! ایکاش راه اندازی بشود،
    • 3pide ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
      0 0
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      کادر پزشکیش فوق العادس مخصوصا خود دکتر رفیعی
    • مرضيه فلاح فر ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
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      من شنبه قراره كه تو اين بيمارستان عمل شم اميدوارم من هم مثل بقيه دوستان راضى برگردم 😢
    • منصور ابراهیمی ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
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      من تازه با این بیمارستان اشنا شدم. قبلا میرفتم قائم یا کسری ولی حیف که چشم پزشکی ندارد چرا مسولین بفکر نیستند خواهشمندم رسیدگی شود

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