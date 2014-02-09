عبدالصحاب شمخانی مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی اهواز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای انتصاب شمخانی، ارتقای منابع انسانی، توجه ویژه به کارکنان ایثارگر و خانواده های شهدا و جانبازان، شناسایی و تقویت نیروهای توانمند و مومن را مورد تاکید قرار داده است.



وی همچنین بر نظارت کامل بر برنامه های انتقال، تامین و توزیع فرآورده های سوختی و توجه دقیق به موازین ایمنی و ارتقای کیفیت استاندارد و همکاری و هماهنگی با مناطق هم جوار تاکید کرد.



امروز یکشنبه در مراسمی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با حضور مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از خدمات سیدابوالحسن آل محمد مدیر پیشین شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز قدردانی و عبدالصاحب شمخانی به صورت رسمی به عنوان مدیر جدید این شرکت معرفی شد.



شمخانی پیش از این مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر و معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی را بر عهده دار بوده است.



شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز مسئولیت راهبری و مدیریت توزیع فرآورده های سوختی در مناطق شمال، شمال شرق، شرق، مرکز و غرب استان خوزستان را برعهده دارد.

