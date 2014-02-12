ترجمه مثل سینما نیست که سریع تاثیرگذار باشد/نباید انتظار معجزه داشته باشیم

شقایق قندهاری مترجم رمان محمد(ص) که در بیست و یکمین دوره جایزه بین‌المللی کتاب سال جمهوری اسلامی به عنوان اثر برگزیده شناخته شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واقعیت این است که مترجم به ویژه مترجمی که در حال ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی است باید مورد حمایت مادی و معنوی قابل توجهی از سوی جامعه قرار بگیرد. در غیر این‌صورت او و کارش قابلیت تاثیرگذاری را از دست خواهد داد.

وی ادامه داد: مترجم باید از سویی از انتشار و توزیع مناسب اثر خود مطمئن شود و خروجی مناسبی برای کار خودش ببیند و از سوی دیگر خروجی مادی مناسبی را هم برای کارش متصور باشد. این مساله به ویژه برای ترجمه‌های معکوس یعنی ترجمه از زبان فارسی به سایر زبان‌ها خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

قندهاری افزود: خوشحالم که بگویم امروز ناشران بخش خصوصی به اهمیت جهانی شدن ادبیات فارسی پی‌برده‌اند و گاهی در این راه قدم‌هایی نیز برداشته‌اند.حتی نویسندگان ما نیز با اهمیت ترجمه آثارشان پی برده‌اند و می‌دانند که به ذهنیت‌ها و مسائل خاص موجود در خارج از ایران نسبت به کشورشان، با ادبیات می‌توانند گامی در راستای اصلاح ذهنیت‌های موجود بردارند. اما کار ما هنوز تازه است و نباید از آن انتظار معجره داشت.

این مترجم در ادامه گفت: ترجمه مانند سینما نیست که از آن انتظار تاثیرات آنی داشته باشیم. اما به نظرم حرکت مستمر در عرصه ترجمه معکوس در پنج سال آینده می‌تواند منجر به این شود که ادبیات ما تا حد زیادی از این مهجوریت خارج شود.

قندهاری تصریح کرد: به نظرم مساله اصلی در ترجمه معکوس این است که بدانیم مشغول به چه کاری هستیم و با هدف مشخص در راه ترجمه معکوس حرکت کنیم، شک ندارم که جایگاه ما بهتر از وضع موجود خواهد بود اما تاکید دارم که برای رسیدن به آن، باید حرکت‌مان مستمر باشد.

مترجم رمان محمد در ادامه با اشاره به ماجرای ترجمه رمان محمد(ص) آغاز آن را به دیدار میان وی و ابراهیم حسن‌بیگی در حاشیه نمایشگاه کتاب مالزی در سال 89 مرتبط دانست و گفت: در آن دیدار آقای حسن‌بیگی برای ترجمه شدن این رمان اظهار علاقه‌مندی کرد و من هم پس از خوانش اثر به آن علاقه‌مند شدم. از این منظر که حس کردم مساله این کتاب معرفی پیامبر اکرم(ص) به شکلی است که در شان مسلمانان است و نه آن طور که غرب می‌پسندد.

وی تاکید کرد: این کتاب با حمایت مادی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ترجمه و انتشارات شمع‌ و مه نیز آن را منتشر کرد . گویا ناشر جدای از پایگاه اینترنتی آمازون نسخه کیندل آن را نیز ارائه کرده است و انتشار آن نیز با استقبال قابل توجهی از سوی رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور و مرکز مطالعات اسلامی لندن همراه شده است.