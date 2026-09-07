به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام احمد طیبی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید حوزه علمیه جلالیه آستانه اشرفیه با اشاره به ظرفیتهای این مدرسه اظهار کرد: حوزه علمیه آستانه اشرفیه از مدیریت و اساتید بزرگوار و توانمندی برخوردار است و در میان معاونان و استادانی که در این مجموعه زحمت میکشند، همدلی و دلسوزی وجود دارد. طلاب نیز فعال و پرتلاش هستند.
امام جمعه آستانه اشرفیه با اشاره به جایگاه این مدرسه افزود: حوزه علمیه آستانهاشرفیه از مقام و موقعیت خوبی برخوردار است و بهعنوان مدرسهای قرآنی، طلاب در زمینه حفظ قرآن کریم تلاش میکنند. فعالیتهای پژوهشی نیز در این حوزه در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه یکی از هجرت های مهم، هجرت برای کسب علم است، گفت: خدای متعال در آیه ۱۰۰ سوره مبارکه نساء میفرماید: (هرکس در راه خدا هجرت کند، در زمین مکانهای فراوان و گشایش خواهد یافت و هرکس از خانه خود به قصد هجرت به سوی خدا و پیامبرش خارج شود و مرگ او را دریابد، پاداشش بر عهده خداست.)
حجتالاسلام طیبی با اشاره به اینکه علمآموزی نیازمند هجرت و فاصله گرفتن از آسایش و محیط آشنای زندگی است، ادامه داد: بسیاری از افراد در مسیر هجرت علمی به جایگاه های ارزشمند دست یافتهاند. اگر فردی با نیت الهی برای کسب علم از خانه خارج شود، حتی در صورت بیماری، حادثه، تصادف، شهادت یا مرگ، پاداش او نزد خداوند محفوظ است.
وی افزود: حوزه علمیه محیطی است که انسان میتواند در آن خدا، خود و جهان را بشناسد. در دنیایی که برخی افراد با وجود سالها تجربه، از نظر سیاسی و اجتماعی دچار سردرگمی و غرق دنیا شدهاند، کسی که با اخلاص و جدیت علم بیاموزد و به آموختههای خود عمل کند، از غرقشدن در دنیا نجات خواهد یافت.
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