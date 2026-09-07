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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

تصادف خونین پژو و نیسان در علی‌آبادکتول؛ یک نفر جان باخت

تصادف خونین پژو و نیسان در علی‌آبادکتول؛ یک نفر جان باخت

علی آباد-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت دو نفر در پی برخورد پژو ۴۰۵ و وانت نیسان در محور علی‌آبادکتول ـ فاضل‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تصادف در ورودی روستای پیچک‌محله در محور علی‌آبادکتول ـ فاضل‌آباد خبر داد و اظهار کرد: در پی این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حادثه به جمعیت هلال‌احمر، یک تیم عملیاتی از پایگاه زرین‌گل همراه با یک دستگاه ست نجات برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در مجموع سه نفر در این سانحه رانندگی حادثه‌دیده بودند که دو نفر از آنان دچار مصدومیت شدند و یک نفر نیز به دلیل شدت جراحات در محل حادثه جان باخت.

حاجیلری بیان کرد: دو مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند تا روند درمان آنان ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به محبوس شدن فرد جان‌باخته در داخل خودرو گفت: امدادگران هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی عملیات نجات و رهاسازی را انجام دادند و پس از خارج کردن پیکر از خودرو، آن را برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، از رانندگان خواست هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با توجه کامل به شرایط مسیر و وضعیت جاده‌ها رانندگی کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا وقوع سوانح جاده‌ای، ضمن حفظ خونسردی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای کمک‌رسانی در محل حاضر شوند.

کد مطلب 6940074

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