به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه قرار بود نشست ویژه مسئولان باشگاه داماش گیلان با بخش خصوصی که خواهان خرید امتیاز این باشگاه است در تهران برگزار شود تا پس از توافقات نهایی این باشگاه به طور رسمی به آنها واگذار شود ولی این اتفاق رخ نداد تا همچنان سرنوشت داماشی‌ها برای و اگذاری به بخش خصوصی نامعلوم باشد.

امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این جلسه به دلایلی روز یکشنبه برگزار نشد و با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه قرار بر این شد روز چهارشنبه طرفین در تهران جلسه نهایی را برگزار کنند تا تکلیف این انتقال مشخص شود.