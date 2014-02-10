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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

مذاکرات نهایی برای انتقال داماش به بخش خصوصی روز چهارشنبه برگزار می‌شود

مذاکرات نهایی برای انتقال داماش به بخش خصوصی روز چهارشنبه برگزار می‌شود

در حالی که قرار بود روز یکشنبه نشست نهایی برای انتقال باشگاه داماش گیلان برگزار شود این جلسه به روز چهارشنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه قرار بود نشست ویژه مسئولان باشگاه داماش گیلان با بخش خصوصی که خواهان خرید امتیاز این باشگاه است در تهران برگزار شود تا پس از توافقات نهایی این باشگاه به طور رسمی به آنها واگذار شود ولی این اتفاق رخ نداد تا همچنان سرنوشت داماشی‌ها برای و اگذاری به بخش خصوصی نامعلوم باشد.

امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این جلسه به دلایلی روز یکشنبه برگزار نشد و با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه قرار بر این شد روز چهارشنبه طرفین در تهران جلسه نهایی را برگزار کنند تا تکلیف این انتقال مشخص شود.

کد مطلب 2233319

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