22 بهمن پایان بخش شب سیاه ظلم و جور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بیانیه این ضمن دعوت از همه قشرهای مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرده است: سالیان سال استبداد تمامیت خواه طاغوت با نوکری استعمار موجب عقب ماندگی ایران شده بود تا آنکه شخصیتی عالم و فرزانه و مرجعی بی نظیر و الهی ظهور کرد و رهبری نهضت اسلامی را بر عهده گرفت.

این بیانیه تصریح می‌کند: ملت مسلمان و آزادیخواه ایران پیام الهی و انقلابی او را از عمق جان پذیرفتند و با مجاهدتها و رشادت های خود بر محور ولایت و پشت سر روحانیت پیشتاز و پیرو رهبری، کردند.

بیانیه بانوان فرهیخته اداره کل تبلیغات اسلامی تاکید می‌کند: انقلاب اسلامی زن را با "هویت حقیقی" خود آشنا کرد و نگاه فرهنگی غرب به زن را در این سرزمین شکست و فرو ریخت.

این بیانیه می افزاید: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یک اتفاق مهم رخ داد و آن اینکه نگرش‌ها و معیارها به "زن" تغییر کرد و زنان با هویت واقعی خود در نقش‌های گوناگون مادری، همسری و ... آشنا شدند و به خودباوری دست یافتند.

بیانیه بانوان فرهیخته اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین اظهار می دارد: با همین نگاه بود که وقتى نهضت اسلامى به مرحله انقلاب اسلامى رسید، زنان با همان برداشت طبیعى که از اسلام در جامعه زنانه بود، جلو افتادند؛ که امام خمینی (ره) فرمودند، درست هم فرمودند: اگر زنان در این نهضت همکارى نمى کردند، انقلاب هم پیروز نمى شد.

این بیانیه تاکید می‌کند: ما بانوان فعال عرصه فرهنگ دینی، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و یوم الله 22 بهمن، با سرلوحه قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری و آرمانهای بلند حضرت امام که در اندیشه و سخنان رهبر فرزانه انقلاب بروز و تجلی تام دارد ضمن حمایت از رهنمودهای مقام عظمای ولایت و تلاش برای مقابله با تهدیدات گوناگون و روز افزون دشمنان اسلام و انقلاب و در رأس آنان آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی، همچنان جدیت وافر خواهیم داشت و آمادگی خود را در دفاع از آرمانهای انقلاب و اسلام حفظ خواهیم کرد.