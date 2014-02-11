بیانیه جنبش مردمی دفاع از استقلال ایران درباره توافقنامه ژنو

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در راهپیمایی 22 بهمن جنبش مردمی دفاع از استقلال ایران بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

آیا ملت ایران می داند؟

1- آیا می دانید ایران طبق توافقنامه، هرگونه پیشرفتی در تاسیسات غنی سازی نطنز، فردو و راکتور اراک را متوقف می کند و حتی ظرف شش ماه آینده تمام ذخایر اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را از بین می برد؟

2- آیا می دانید ایران تعهد کرده که هیچ تاسیساتی برای غنی سازی ایجاد نخواهد کرد و حتی تولید سانتریفیوژ را متوقف کند مگر جهت جایگزینی سانتریفیوژهای معیوب.

3- آیا می دانید با این توافقنامه زمان عادی شدن شرایط و برداشته شدن تحریم ها 20 سال دیگر است؟ و طبق تجربه حتی بعد از 20 سال هم آمریکایی ها می توانند باز بهانه بیاورند و تحریم ها را ادامه دهند.

4- آیا می دانید طبق توافقنامه، ایران به پول های بلوکه شده قبلی خود هیچ دسترسی ندارد و فقط می تواند بخش کوچکی از پول های فروش آتی نفت خود را به دست بیاورد.

5- آیا می دانید طبق توافقنامه ژنو، ایران باید دیگر قطعنامه های شورای امنیت را هم به سرانجام رضایت بخشی برساند و این یعنی دخالت آمریکا در برنامه مشوکی ایران و دست کشیدن ایران از حمایت حزب الله لبنان که موضوع سایر تحریم ها است و در غیر این صورت هیچ تحریمی از تحریم های شورای امنیت، اروپا و آمریکا برداشته نخواهد شد.

6- آیا می دانید یک توافق محرمانه دیگر میان وزارت خارجه و آمریکا و اروپا وجود دارد؟ به راستی چرا مذاکرات مقامات وزارت امور خارجه باید از ملت ایران، شخصیت ها و نهادهای ذیربط حتی نمایندگان ملت در مجلس مخفی بماند.

7- آیا می دانید بعد از پذیرش قانونی پروتکل الحاقی در گام نهایی غربی ها اجازه دارند هر نقطه ای از کشورمان را که بخواهند طی 24 ساعت بازدید کنند. تمامی مراکز نظامی، موشکی، نقاط حساس، زاغه های موشکی و خانه من و شما!