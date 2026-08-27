به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان ایران برای شرکت در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در قالب یک کاروان ۱۳۰ نفره امروز پنجشنبه ۵ شهریور با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش، معاونین وزارت ورزش،‌ مدیران کل ستادی، روسای رشته های اعزامی و ورزشکاران در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.



کاروان ایران با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» راهی قرقیزستان خواهد شد.



در این مراسم محمدشروین اسبقیان سرپرست کاروان ایران در بازی های جهانی عشایر براساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات حدود پنج هزار ورزشکار از ۱۰۰ کشور در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر حضور خواهند داشت. این رقابت‌ها از ۹ تا ۱۶ شهریورماه در ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار می‌شود.



تیراندازی با کمان، سوارکاری، بدنسازی و پرورش اندام، انجمن‌های ورزشی، انجمن ورزش‌های رزمی، کشتی و ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی از مجموعه‌های حاضر در این اعزام هستند و انجمن کوراش نیز در تدارک حضور در این رقابت‌هاست.



ورزشکاران ایران در ۲۳ رشته شامل مچ‌اندازی، قوی‌ترین مردان، مس‌رستلینگ (چوب‌کشی)، کمان‌گیری روی اسب، تنگه ایلو، هفت‌سنگ، طناب‌کشی، سوارکاری، کشتی آلیش، کشتی پهلوانی، سومو، مغول بوخ، سریوم کره، خاپساگای، گیولش آذربایجان، قرقیز کورش، قزاق کورسی، کشتی کمربندی تاجیکستان، کوراش، سامبو، گورش، کورش و کمان‌گیری سنتی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.



همچنین پرچمداری کاروان «رهبر شهید» در قرقیزستان به رضا قیطاسی قهرمان قوی‌ترین مردان ایران، سپرده شده است.



فدراسیون‌ ورزش روستایی و عشایری به‌عنوان متولی اصلی اعزام کاروان ایران پاداش مدال‌آوران طلا، نقره و برنز بازی‌های جهانی عشایر را به ترتیب ۳۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است.



محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در آیین بدرقه کاروان فرهنگی و ورزشی اعزامی به بازی‌های جهانی عشایر، اظهار کرد: نام این کاروان به دستور وزیر ورزش و جوانان به نام پر افتخار و مقدس «رهبر شهید» مزین شده و شعار کاروان نیز «اتحاد، اقتدار و پیروزی» است.



وی گفت: ورزشکاران این کاروان در یک آوردگاه مهم اتحاد ملی، انسجام ملی و اقتدار ملی ایران را به رخ جهانیان خواهند کشید. حضور ۱۳۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و سرپرستان در این کاروان که به نام شهید والامقام «رهبر شهید» مزین شده است فرصتی برای نمایش هویت ملی، اتحاد ملی و اقتدار ملی کشورمان خواهد بود.



وی افزود: وزیر محترم ورزش و جوانان تأکید ویژه‌ای دارند که کاروان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران که به مسابقات مختلف اعزام می‌شوند پر تعداد، پر پیمان و با اقتدار باشند.



اسبقیان ادامه داد: این کاروان در شرایطی عازم مسابقات می‌شود که نظام سلطه و استکبار جهانی ایران عزیز و کشور متحد اسلامی ما را به شدت تحت فشارهای سیاسی قرار داده است اما حضور این کاروان در آن سوی مرزها همراه با اتحاد و انسجام ملی نشان‌دهنده اقتدار ایران عزیز اسلامی خواهد بود.



وی گفت: صبح امروز در خدمت آقای دکتر دنیامالی و ورزشکاران عزیز بودم و نکاتی را که همواره مورد تأکید ایشان است به ورزشکاران این کاروان یادآوری کردم. به بچه‌های خوب این کاروان تأکید کردم که ما در این آوردگاه هویت ملی، اقتدار ملی و انسجام ملی خود را به نمایش خواهیم گذاشت.



معاون وزیر ورزش و جوانان افزود: این کاروان یک کاروان فرهنگی و ورزشی است و در آنجا نشان خواهد داد که ایران ایستاده است و به حول و قوه الهی نیز خواهد ایستاد. ایران مقتدر، شجاع و نترس است و ایرانی‌ها بارها در مسائل مختلف و جنگ‌های گوناگون، اقتدار خود را به جهانیان نشان داده‌اند.



وی تصریح کرد: ایران، سرزمین ستارخان‌ها و باقرخان‌ها، سرزمین رئیسعلی دلواری‌ها، سرزمین میرزا کوچک‌خان جنگلی‌ها و سرزمین شهید سلیمانی‌ها، شهید باکری‌ها و شهید همدانی‌هاست. همچنین ایران، سرزمین سردار سلامی‌ها و سردار باقری‌هاست که هر یک به نوبه خود، شجاعت، نترسی و بی‌باکی خود را در میدان نبرد نشان داده‌اند.



اسبقیان در پایان خاطرنشان کرد: امروز شما ورزشکاران به عنوان سفیران فرهنگی ایران عزیز اسلامی در این آوردگاه مهم به نمایندگی از شهدای سرافراز کشور و در کاروانی که به نام «رهبر شهید» مزین شده است. حضور پیدا می‌کنید و امیدوارم با افتخارآفرینی خود، نماینده شایسته‌ای برای ایران اسلامی باشید.