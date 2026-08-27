به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، عصر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از فرهنگسرای اندیشه غدیر در شهر حمیدیا، با اشاره به چالش‌های چندجانبه پیش روی دولت، از نقش حیاتی فرهنگ در مدیریت بحران‌های اجتماعی سخن گفت.

صالحی با اشاره به اینکه دولت در سال اخیر با جنگ‌های ترکیبی در عرصه‌های مختلف از جمله معیشت، سلامت و انرژی مواجه بوده است، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دولت برای حفظ پایداری کشور، بر اهمیت نقش زیرساخت‌های فرهنگی در این میان تأکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه یک قیاس تحلیلی میان فضای سبز شهری و فضای فرهنگی، اظهار داشت: همان‌طور که توسعه فضای سبز برای طراوت روح شهروندان ضروری است، ایجاد مجتمع‌های فرهنگی، سینماها و سالن‌های نمایش نیز به عنوان فضای سبز روحی می‌تواند آرامش‌بخش جامعه باشد.

وی افزود: شهرداری‌ها و مسئولان محلی باید توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را هم‌تراز با توسعه فضای سبز در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه با استناد به تجربیات تاریخی، از جمله رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹ در غرب، خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، توجه جدی به هنر و سینما می‌تواند به بازسازی روحیه جامعه کمک کند.

صالحی با بیان این نکته که فشارهای اقتصادی و اجتماعی مستقیماً بر روان کودکان و نوجوانان اثر می‌گذارد، گفت: محیط‌های فرهنگی و هنری، دریچه‌هایی برای تخلیه روحی و فراهم کردن آمادگی لازم جهت تاب‌آوری در نسل آینده هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مسیر توسعه مراکز فرهنگی در استان‌های مختلف از جمله یزد و قم، با هدف کاهش رنج‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های بهتر برای ساختن آینده ایران دنبال می‌شود.