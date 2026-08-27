ظرفیت برق خورشیدی در خوزستان تا بهمن به ۶۳ مگاوات افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم الهدائی عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور، اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی با عقب افتادگی مواجه شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین، گفت: این ایام حوزه عمرانی در چهار جبهه کار انجام داد که برای این بخش پنج همت در نظر گرفته شده بود اما مبلغ بسیار کمی تخصیص پیدا کرد که اگر مدیریت استاندار و بسیج امکانات نبود با مشکلات بسیاری در این بخش مواجه می شدیم.

وی عنوان کرد: همراهی دستگاه ها در اجرای پروژه ها سبب شد طرح ها به موقع انجام شوند البته پیمانکاران از دستگاه های اجرایی مطالباتی دارند که با این وجود کارها را به ثمر رساندند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، اعتبارات سال گذشته این حوزه را ۲۱ همت اعلام و اظهار کرد: خوزستان از نظر تعداد پروژه ها جز هفت استان اول کشور قرار دارد.

علم الهدایی با بیان اینکه یک هزار و ۷۰۶ پروژه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد، افزود: این پروژه ها به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی بهره برداری خواهد شد که از جمله آن ها می توان به پل شهدای اروند خرمشهر، پل عنافچه، کنارگذر بندر ماهشهر به هندیجان، محوز مواصلاتی رامهرمز به بهبهان، نیروگاه پنج مخزن ۶ هزار متر مکعبی آغاجاری به عنوان پروژه های شاخص اشاره کرد.

وی ادامه داد: حدود ۶ هزار و ۵۰ واحد مسکونی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده یا آماده تحویل است. همچنین پروژه های دیگری برای افتتاح در دستور کار قرار دارند به طور مثال روز شنبه پروژه های شهرداری و دهیاری های کشور با حضور وبیناری رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به اعتبارات این بخش بیان کرد: در این حوزه ۹۵ درصد اعتبارات جذب شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است.

علم الهدائی با اعلام اینکه پایان هر سال عملکرد حوزه عمرانی از سوی وزارت کشور ارزیابی می شود، گفت: طبق ارزیابی انجام شده پایان سال ۱۴۰۴، خوزستان در این حوزه جزو ۱۰ استان برتر کشور بوده است.

وی افزود: در ایام جنگ شهرداری های استان به دلیل شرایط موجود درآمدزایی لازم را نداشتند اما با تدبیر استاندار و تعیین کارگروه ویژه طی این ایام ۸۸ شهرداری با ۲۷ هزار پرسنل برای پرداخت حقوق معطل نماندند و پرداخت صورت گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به مشکلات ناترازی برق اشاره و اظهار کرد: پتروشیمی فجر حدود یک هزار مگاوات تولید برق داشت که ۵۰۰ مگاوات آن را در اختیار برق کشور قرار می داد، مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت لذا ناچار شدیم ۴۰۰ مگاوات از شبکه برق به پتروشیمی ماهشهر تحویل دهیم، این خود ناترازی ۹۰۰ مگاواتی در شبکه برق ایجاد کرد.

علم الهدائی اضافه کرد: تلاش شد تا کمترین قطع برق در حوزه صنایع و خانگی شاهد باشیم. همچنین وزیر نیرو قول داد که میزان قطعی برق در استان کاهش یابد اما با توجه به شدت وضعیت تولید و تامین برق در استان سخت است.

وی در خصوص پدیده ال لینو گفت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی کشور و خوزستان، در فصل پاییز بارش های فراتر از حد نرمال خواهیم داشت که در حال حاضر درصد تحقق آن ها به صورت قطعی قابل اظهار نظر نیست اما برنامه ریزی های منسجمی صورت گرفته و تمام سیل بندهای با درجه اهمیت بالا، سازه های آب گذر و تقاطعی که باید مورد بازبینی، لایروبی و اصلاح قرار بگیرند مشخص شده است. همچنین دستگاه انجام دهنده مشخص و ابلاغ صورت گرفته، به همه دستگاه های قضایی و بازرسی برای پایش اطلاع رسانی صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه دو پروژه توسعه نیروگاه های خورشیدی و نهضت عدالت آموزشی را ویژه در دستور کار قرار داریم، تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه های خورشیدی در مدار استان تاکنون حدود هفت مگاوات بوده است که با تلاش مسئولان استان به خصوص استاندار به حدود ۲۱ مگاوات رسیده و تا بهمن ماه به ۶۳ مگاوات افزایش خواهد یافت. همچنین پالایشگاه گاز بیدبلند حدود ۱۲.۵ مگاوات و مجموعه فولاد ۸ تا ۱۰ مگاوات مهیا کرده است.

علم الهدائی با تاکید بر پیگیری های ویژه استاندار در خصوص نهضت عدالت آموزشی بیان کرد: از محل مالیات نفت ۲.۵ همت برای این کار در نظر گرفته شده البته هنوز این مساله را نپذیرفتند. تا پایان هفته دولت ۱۵۰ کلاس درس و تا پایان شهریور ۴۰۰ کلاس درس افتتاح خواهد شد.