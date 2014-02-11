راهبرد مقاومت کابوس غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دوم سیما افزود : آسایش در پناه عزت و عزت در سایه مقاومت ایجاد می شود .



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای راهبرد مقاومت را در پیش گرفته است گفت : این راهبرد قدرت نظامی غرب را به خاک نشاند که نمونه آن نبرد حزب الله لبنان در مقابله با رژیم صهیونیستی بود .



لاریجانی گفت : در محیط رقابتی طرفدار غارت و کلاهبرداری نیستیم اما راهبرد ما در فضای تهاجمی مقاومت است و این موجب پیروزی ماست .



لاریجانی گفت : اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران را به کلیدی ترین کشور منطقه تبدیل کرده است اما برای دهه چهارم انقلاب اسلامی باید برای سامان دادن به اقتصاد بر اساس اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنیم .



وی افزود : اگر آمریکا از سیاست تهاجمی خود دست بر ندارد راهبرد مقاومتی ما با جدیت ادامه می یابد .



وی گفت : در موضوع هسته ای فقط این موضوع مطرح نیست بلکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل زورگویی و خیره سری غرب که می خواهد کلوپ هسته ای را فقط در اختیار خود داشته باشد ایستاده است .



لاریجانی گفت : جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که افزون بر فناوری هسته ای طرفدار امحاء سلاح های هسته ای است .



وی گفت : هیچ یک از دستاوردهای هسته ای ما قابل معامله نیست و غرب باید این را بفهمد و دست از تهدید بردارد .



لاریجانی افزود : جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی 22 بهمن این را نشان می دهد .



وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه به نشست ژنو درباره مسئله سوریه اشاره و اضافه کرد : این نشست محصول سیاست جمهوری اسلامی ایران و از آثار تاثیر گذاری ما در منطقه است .



وی افزود : غرب فکر می کند که می تواند سر ما را کلاه بگذارد اما اشتباه می کند و حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن این اشتباه غرب را نشان خواهد داد .



لاریجانی گفت : ما اهل تهدید نیستیم اما اهل تبلیغ هستیم و تجربیات خود را برای دیگر ملت ها به خوبی تبلیغ خواهیم کرد .



لاریجانی افزود : بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایجاد نظام سیاسی اجتماعی بر اساس عقلانیت اسلامی است .



وی گفت : رکن های نظام اسلامی ایمان مردم ، بیداری و بصیرت آنها و رهبری معظم انقلاب اسلامی است که موجب پایداری جمهوری اسلامی شده است .



لاریجانی دموکراسی جمهوری اسلامی ایران را مدیون رهبر معظم انقلاب اسلامی خواند و گفت : نظام معقول ومشروع ، کلید همه توفیق هاست .



وی گفت : راهبرد ما در زمینه علمی بسیار مناسب است و موفقیت های علمی کشور مرهون رهبری معظم انقلاب اسلامی است .



لاریجانی افزود : پیشرفت های علمی کشور موجب خودباوری در میان جوانان شده است .



وی گفت : همه باید حول جمهوری اسلامی ، رهبری معظم انقلاب و قانون اساسی وحدت خود را حفظ کنند .



لاریجانی افزود : حفظ وحدت مسئولیتی بر گردن همه بویژه مسئولان نظام است .



وی گفت : برخی اشتباهات اقتصادی مسئولان نباید موجب وارد شدن خدشه به وحدت ما شود .