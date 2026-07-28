به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن بابائی شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم لاهیجان با اشاره به نقشههای دشمن برای تغییر افکار عمومی، اظهار کرد: آمریکا پیش از هر جنگی، با بهانههایی نظیر مقابله با تروریسم و سلاح هستهای سعی در همراهسازی افکار عمومی جهان دارد، اما در مورد ایران، با وجود نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر فعالیتهای هستهای، دروغپراکنی کردند و مدعی شدند ایران به دنبال سلاح هستهای است.
وی با بیان اینکه آمریکاییها بازتاب میدادند که مردم ایران از حاکمان خود ناراضی هستند، تصریح کرد: تشییع میلیونی و باشکوه شهید سلیمانی در ایران و عراق، آنها را در این موجسواری ناکام گذاشت و تمام جهان، پرجمعیتترین تشییع تاریخ را مشاهده کردند.
ناکامی آمریکا در تجزیه ایران
مسئول آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان با تأکید بر اینکه ایران هیمنه نظامی آمریکا را در هم شکسته است، تصریح کرد: دشمنان قصد داشتند جمهوری اسلامی را از بین ببرند و تجزیه ایران را محقق کنند، اما امروز دغدغه آنها باز کردن تنگه هرمز شده و در جهان مفتضح گردیدند.
وی اسرائیل و آمریکا را جداییناپذیر خواند و گفت: رژیم صهیونیستی اگر امروز اندکی در کنار گود ایستاده، به این دلیل است که میداند در صورت ورود مستقیم به جنگ، ایران کارش را یکسره میکند؛ از این رو با آمریکا تقسیم کار کردهاند.
دو راهبرد اصلی اسرائیل
حجتالاسلام بابائی با تبیین راهبردهای رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: راهبرد اول، ترور دانشمندان و افسران ارشد نظامی و بصیرتافزایی سیاسی است و راهبرد دوم، فتنهانگیزی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که امروز برخی صحبتهای شکستخوردگان سیاسی در داخل، گواه این مدعاست.
وی با انتقاد شدید از مواضع برخی جریانهای داخلی، گفت: این تفالههای سیاسی که مردم آنها را به زبالهدان تاریخ انداخته بودند، باز هم از صلح شرافتمندانه سخن میگویند؛ لعنت بر آن دهانی که بعد از شهادت امام امت از صلح حرف میزند.
وحدت ملی؛ کلید مقابله با دشمن
مسئول عقیدتی فرماندهی انتظامی گیلان با تأکید بر لزوم ایجاد وحدت در کشور، تصریح کرد: با وحدت، آمریکا را زیر پا له خواهیم کرد، اما باید مراقب فتنههای جدید باشیم. درست در لحظهای که دستمان به حلقوم آمریکا میرسد، برخی شروع به بیانیهدادن و دلسوزی برای مردم میکنند، در حالی که در پنج ماه اخیر نه در فضای مجازی و نه در فضای واقعی در بین مردم نبودند. اینها بدانند هر کس در مقابل امام رشید ما قد علم کند، قلمپایش را خواهد شکست.
وی در پایان با تمجید از حضور ۱۵۰ شبهزاره مردم در صحنه، گفت: بهترین مردم عالم را داریم و امروز تمام دنیا ملت ایران را تمجید میکنند. مسئولان باید با کار شبانهروزی به فکر معیشت و اقتصاد مردم باشند و از هرگونه سخن درباره گرانی اجناس پرهیز کنند؛ چرا که الان زمان تغییر قیمتها نیست و مردم در این بخش گلایه دارند. باید قدردان مردمی باشیم که هر شب برای پشتیبانی از نظام و کشور در میدان هستند.
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