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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

رئیس قوه قضائیه:

مردم هر سال باشکوهتر در راهپیمایی 22 بهمن حاضر می شوند

مردم هر سال باشکوهتر در راهپیمایی 22 بهمن حاضر می شوند

رئیس قوه قضائیه دقایقی قبل با حضور در جمع راهپیمایان 22 بهمن ، حضور میلیونی مردم را نشانه اقتدار و عزت اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نخستین ساعات اولیه راهپیمایی 22 بهمن با حضور در مسیر راهپیمایی مردمی در جمع خبرنگاران گفت: الحمد الله راهپیمایی 22 بهمن هر سال بهتر از سال قبل و باشکوهتر برگزار می شود و حضور میلیونی مردم پیام های مهمی برای کشور و دنیا دارد چرا که هموطنان با صلابت و عزت در این راهپیمایی شرکت کرده و پیامشان برای کشورهای سلطه گر این است که ما در پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده ایم.

وی افزود: مردم با مشت های گره کرده می گویند که ما از عزت ها و ارزش ها و اهداف بلندمان دفاع می کنیم و این انقلاب که توسط امام خمینی (ره) تدوین و توسط مقام معظم رهبری دنبال می شود، همیشه مقتدر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: کشورهای سلطه گر می فهمند که ملت با این عزت و صلابت در مقابل تحریم و تهدید از پا نمی ایستد.

آملی لاریجانی در ادامه اظهار داشت: راهپیمایی امروز موجب دلگرمی مسئولان بوده و مسئولان با اقتدار بیشتری به کار خود ادامه می دهند.

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کد مطلب 2234152

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