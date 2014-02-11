حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از اظهارات کارنی سخنگوی کاخ سفید مبنی اینکه ایران باید از حمایت از حزب الله دست بردارد گفت:ایران به عنوان قربانی تروریسم خود سردمدار مبارزه با تروریسم است در حالیکه امریکا در سیاستی دوگانه تروریسم را ابزاری برای پیشبرد منافع خود در منطقه قرار داده است.

وی افزود: حزب الله لبنان سازمانی مردمی است که در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی را که حیات نامشروع خود را به ترور وابسته می داند به زانو در آورد و امروز در حمایت از امنیت و ثبات لبنان مقتدرانه با تروریسم مبارزه می کند.