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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

معاون وزیر خارجه در گفتگو با مهر:

حزب‌الله لبنان مقتدرانه با تروریسم مبارزه می‌کند/ واکنش به اظهارات مقامات کاخ سفید علیه حزب‌الله

حزب‌الله لبنان مقتدرانه با تروریسم مبارزه می‌کند/ واکنش به اظهارات مقامات کاخ سفید علیه حزب‌الله

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات مقامات کاخ سفید گفت:حزب الله لبنان سازمانی مردمی است که مقتدرانه با تروریسم مبارزه می کند.

حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از اظهارات کارنی سخنگوی کاخ سفید مبنی اینکه ایران باید از حمایت از حزب الله دست بردارد گفت:ایران به عنوان قربانی تروریسم خود سردمدار مبارزه با تروریسم است در حالیکه امریکا در سیاستی دوگانه تروریسم را ابزاری برای پیشبرد منافع خود در منطقه قرار داده است.

وی افزود: حزب الله لبنان سازمانی مردمی است که در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی را که حیات نامشروع خود را به ترور وابسته می داند به زانو در آورد و امروز در حمایت از امنیت و ثبات لبنان مقتدرانه با تروریسم مبارزه می کند.

کد مطلب 2234172

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