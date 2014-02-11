به مذاکرات 1+5 امیدی ندارم/ آمریکا گره از کار ملت باز نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران به دولتمردان توصیه کرد که به فکر مردم باشند.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: دولت مردان باید به فکر مردم باشند نه فکر خودشان.

آیت الله جنتی در پاسخ به این سوال که مذاکرات ایران و1 +5 را چگونه ارزیابی می کنید اظهار داشت: به این مذاکرات امیدی ندارم چرا که آمریکاییها حقه باز و خائن هستند و نمی توان با آنها اعتماد کرد.

وی ادامه داد: آمریکاییها حرفی می زنند اما کار دیگری انجام می دهند از این رو قابل اعتماد نیستند.

احمد جنتی تصریح کرد: نیروهای ما در صحنه مذاکرات حضور پیدا می کنند و چاره ای هم نیست اما معتقدم اگر آمریکاییها گره روی گره نزنند گره ای باز نمی کنند.

وی تاکید کرد: مردم ما همچنان با قوت شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهند آمریکا باید تسلیم مردم شود وگرنه این شعار همچنان با قوت خود باقی می ماند.