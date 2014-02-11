  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2014 - ویتنام اعلام شد

زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2014 - ویتنام اعلام شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2014 - ویتنام را روز سوم اسفندماه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2014 - ویتنام، ساعت 10 صبح روز سوم اسفندماه (به وقت محلی) در گراند هتل شهر هوشی‌مینه ویتنام برگزار می‌شود که 16 تیم راه یافته به این مسابقات براساس رده‌بندی نهایی رقابتهای سال 2012 - امارات، در 4 گلدان 4 تیمی تقسیم شده‌اند.

البته در این بین ویتنام به عنوان تیم میزبان در گلدان اول به عنوان تیم نخست قرار گرفته است. سایر تیم‌ها نیز به ترتیب رده‌بندی سال 2012 در گلدان‌های چهارگانه تقسیم شده‌اند که بر این اساس تیم ایران به عنوان تیم سوم آسیا در گلدان نخست قرار گرفته است.

سیدبندی این رقابتها به شرح زیر است:
سید یک: ویتنام، ژاپن، تایلند و ایران
سید دو: استرالیا، کویت، قرقیزستان و لبنان
سید سوم: ازبکستان، چین، تاجیکستان، چین تایپه
سید چهارم: اندونزی، کره‌جنوبی، عراق و مالزی

کد مطلب 2234407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها