به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی مسابقات جام ملتهای فوتسال آسیا 2014 - ویتنام، ساعت 10 صبح روز سوم اسفندماه (به وقت محلی) در گراند هتل شهر هوشیمینه ویتنام برگزار میشود که 16 تیم راه یافته به این مسابقات براساس ردهبندی نهایی رقابتهای سال 2012 - امارات، در 4 گلدان 4 تیمی تقسیم شدهاند.
البته در این بین ویتنام به عنوان تیم میزبان در گلدان اول به عنوان تیم نخست قرار گرفته است. سایر تیمها نیز به ترتیب ردهبندی سال 2012 در گلدانهای چهارگانه تقسیم شدهاند که بر این اساس تیم ایران به عنوان تیم سوم آسیا در گلدان نخست قرار گرفته است.
سیدبندی این رقابتها به شرح زیر است:
سید یک: ویتنام، ژاپن، تایلند و ایران
سید دو: استرالیا، کویت، قرقیزستان و لبنان
سید سوم: ازبکستان، چین، تاجیکستان، چین تایپه
سید چهارم: اندونزی، کرهجنوبی، عراق و مالزی
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