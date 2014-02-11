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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

سنجد خبرنگار هم از راهپیمایی 22 بهمن گزارش گرفت

سنجد خبرنگار هم از راهپیمایی 22 بهمن گزارش گرفت

سنجد خبرنگار امروز در جمع راهپیمایان 22 بهمن حاضر شد، این عروسک نوستالژیک قصد دارد گزارشی از شکوه این جشن بزرگ ملی تهیه و برای دوستان خود پخش کند.

سوسن کرامتی تهیه کننده برنامه «سنجد خبرنگار» درباره حضور سنجد در راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار مهر گفت: سنجد یک خبرنگار علاقمند است و به همین سبب نمی تواند گزارش مناسبت مهم 22 بهمن را از دست بدهد. این خبرنگار امروز در مسیر راهپیمایی 22 بهمن با اتفاقات جالبی روبرو شد، دوستان زیادی پیدا کرد، برنامه های زیبا و جذاب اقوام مختلف ایران را تماشا و به موسیقی‌های محلی بسیاری گوش کرد، او همه این اتفاقات را در گزارش خبری خود گنجانده و قصد دارد این گزارش را در برنامه فردا به مخاطبان خود نشان بدهد.

وی افزود: 22 بهمن روز استقلال ایران و اتحاد ملت این سرزمین است بنا بر این سعی خواهیم کرد در برنامه فردا کمی هم درباره این اتفاق مهم تاریخی با بچه ها صحبت کنیم. این عروسک محبوب که هنوز در حال تکمیل گزارش خود است در مسیر راهپیمایی با بسیاری از دوستان خود عکس یادگاری هم گرفت.

«سنجد خبرنگار» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 15 از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

کد مطلب 2234435

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