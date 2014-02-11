گزارش بی بی سی از راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آقای روحانی در آغاز این سخنرانی دیدگاه خود در مورد انقلاب سال ۱۳۵۷ و رویدادهای بعد از انقلاب را تشریح کرد و از جمله گفت که علت پیروزی در انقلاب و در جنگ با عراق، وحدت مردم و رهبری "فقیهی عادل" بود.



آقای روحانی انگیزه انقلاب را "سرنگونی رژیم کودتایی و پایان بخشیدن به مداخلات نابجا و غلط آمریکا" دانست و گفت که رژیم سابق ایران به مردم آزادی بیان و آزادی رای نمی‌داد. وی افزود که "مردم با انقلاب خود می‌خواستند که کشور با رای و نظر آنان اداره شود."



بی بی سی در بخش دیگری می نویسد: حسن روحانی در مورد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که "همه بدانند که مذاکره ما با کشورهای ۱+۵ از سر عزتمندی، حکمت و در چارچوب عزت ملی و در مسیر آرمان‌خواهی ملت ایران است."



وی این مذاکرات را "آزمایش تاریخی برای اروپا و آمریکا دانست" و گفت: "اگر در مذاکرات در چارچوب حقوق ملت ایران، قانون، احترام مشترک و تعامل حرکت کنند، از طرف ملت ایران، پاسخ مثبت خواهند شنید اما اگر بخواهند شیوه نادرست گذشته را تکرار کنند، باید متوجه باشند که به ضرر منطقه، ملت خود و ثبات جهان قدم برداشته‌اند و روشن می‌شود که تمام اتهامات آنها در طول این سال‌ها علیه ایران ناروا بوده است."



به گفته روحانی مذاکرات هسته‌ای "از سر عزتمندی، حکمت و در چارچوب عزت ملی و در مسیر آرمان خواهی ملت ایران بوده است"



به گزارش این شبکه، رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از کشوری خاص، اظهارات برخی مقامات خارجی را یادآور شد که در عین تاکید بر تلاش برای حل بحران هسته‌ای ایران از راه مذاکرات دیپلماتیک، گفته‌اند در صورت عدم همکاری ایران، سایر گزینه‌ها را کنار نگذاشته‌اند. معمولا منظور از سایر گزینه‌ها، اقدام نظامی علیه مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی است.



آقای روحانی گفت: "اگر کسانی در توهم هستند که بر روی میز آنها، تهدید علیه ملت ایران است، نیاز به عینک جدیدی دارند زیرا روی هیچ میزی در جهان تهدید نظامی علیه ملت ایران وجود ندارد."



وی گفت که "حرکت ملت ایران به سمت فن‌آوری هسته‌ای دایمی خواهد بود و غرب به خوبی فهمیده است که راه تحریم نادرست است زیرا ملت ایران از تهدید و تحریم هراسی نداشته و نخواهد داشت."



در ادامه این گزارش آمده است: رئیس جمهوری ایران کاهش برخی تحریم‌ها بر اساس توافق ژنو را یادآور شد و گفت: "ما اولین ضربه را بر تحریم‌های غیرقانونی وارد کردیم و در زمینه بیمه، کشتیرانی، امور بانکی، غذایی، دارویی و پتروشیمی ضربه محکمی بر تحریم‌ها زده شد."

حسن روحانی همچنین گفت که سیاست خارجی جناحی و حزبی نیست و "همه باید در راستای منافع مردم و زیر نظر پرچم‌ دار واحد، یعنی مقام معظم رهبری حرکت کنیم."