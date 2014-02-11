راهپیمایی 22 بهمن میعادگاه انقلابیون است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم هميشه در صحنه و انقلابي شهرستان پاکدشت با حضورگسترده و پرشور خود در راهپيمائي 22 بهمن يکبار ديگر با آرمانهای انقلاب، امام راحل و شهدا و مقام عظمای ولایت تجدید میثاق کردند و شور و شعور سیاسی خود را به رخ جهانیان کشیدند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال پرشور از سال های گذشته در پاکدشت با حضور مسئولین ارشد شهرستان و اقشار مختلف مردم روحانيون، خانواده هاي شهدا و ايثارگران، جانبازان، بسيجيان، مسئولین و كاركنان ادارات و نيروهاي نظامی و انتظامي، جوانان، بازاریان و کسبه برگزار شد.

راهپيمايان با سر دادن شعارهاي الله اكبر 22 بهمن ماه يوم الله يوم الله، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس و مرگ بر ضد ولایت فقیه، ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند و ... با آرمانهاي امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامي تجديد پيمان كردند.

در اين آيين که اقشار مختلف مردم حضور داشتند از میدان آزادگان به سمت مصلاي امام خمینی (ره) پاکدشت راهپيمايي كردند و در پایان مراسم قطعنامه راهپیمایی قرائت و پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.

در حاشیه این مراسم فرماندار شهرستان پاکدشت به حوادث و اتفاقات دوران قبل از انقلاب ودهه 40 پرداخت و اظهار داشت: مردم کشورمان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از بسیاری حقوق به حق خود محروم بودند و حکومت هیچگونه اختیاری از خود نداشت وسیاست های دیکته شده غرب را اجرا می کرد.



علیرضا قاسمی فرزاد در خصوص ویژگی های انقلاب اسلامی و مقایسه انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابها افزود: انقلاب اسلامی ایران با تمام انقلاب های صورت گرفته در دنیا متفاوت است و نمی توان آن را به هیچ یک از انقلاب های دنیا مقایسه کرد چون انقلاب ما بر پایه مبانی فرهنگی و اعتقادی برپا شد و زمینه استقلال و سعادت را برای تمام آحاد جامعه فراهم کرد.

این مسئول با اشاره به نقش بی بدیل رهبری امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه امام عظیم الشان بسیاری از معادلات بین‌المللی به ویژه توطئه‌های استکبار علیه جهان اسلام را برهم زد.



وی ضمن برشمرد برخی دستاوردهای نظام اظهار داشت: مهمترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی، استقلال و رهایی از وابستگی به کشورهای دیگر است که این امر باعث شده تا با تکیه بر شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیتی به استقلال کامل دست یابد و دولت تدبیر و امید توانست با دیپلماسی قوی و قدرتمند جهانیان را به این مسیر آورد تا حقوق حقه مت را بپذیرند.



قاسمی فرزاد تأکید کرد: ملت ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن هزینه های بسیاری پرداخت کرده اند، هزاران شهید را تقدیم اسلام نموده و فشارها و سختی های بسیاری را تحمل کرده اند، امروز همه وظیفه دارند تا با تلاش کامل از آرمان های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهیدان حراست کنند و دراین راستا با حفظ وحدت و یکپارچگی دولت را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.

فرماندار پاکدشت با اشاره به اینکه امروز مردم ایران در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن عشق و ارادت خود به امام (ره)، انقلاب، مقام معظم رهبری و شهدا را به نمایش گذاشتند، تصریح کرد: مردم ایران مردمی بصیر، آگاه و وفادار به نظام و انقلاب هستند، این ملت همانند روز‌های اول انقلاب و بیش از آن در سخت‌ترین شرایط حامی انقلاب اسلامی بوده و همواره از منویات مقام معظم رهبری تبعیت نموده اند و دشمنان از حضور و وحدت امت ولایتمدار ایران در هراسند.