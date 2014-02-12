برگزاری اولین نشست مقامات عالیرتبه کره‌ شمالی و کره‌ جنوبی در هفت سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد مقامات کره‌ شمالی و کره‌ جنوبی در این نشست درباره روشهای کاهش تنش‌ ها و بهبود روابط دوجانبه گفتگو کردند.



مشاور امنیت ملی رئیس‌ جمهوری کره جنوبی و فرد شماره دو حزب حاکم کره شمالی ریاست این نشست را که یک روز پیش از ورود جان کری به سئول انجام می شود، برعهده داشتند.



شبکه خبری بی بی سی نیز گزارش داد در این نشست که به درخواست کره شمالی برگزار شده درباره دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ کره گفتگو شد.



به نوشته خبرگزاری فرانسه، این نشست ساعت 10 صبح به وقت محلی برگزار شد و به مدت 90 دقیقه به طول انجامید و قرار است هیئت های نمایندگی بعد از ظهر چهارشنبه دوباره گردهم آیند.



پیش از برگزاری این نشست "کیم کیونگ هیون" معاون مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد فرصت مناسبی برای ایجاد فصل جدید در روابط دو کره ایجاد شده است و امیدوارم که این فرصت ها در نشست امروز مورد توجه قرار گیرد.



این نشست در حالی برگزار شده است که سفیر کره شمالی در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در ژنو اعلام کرده است رزمایش های خصمانه و خطرناک آمریکا و کره جنوبی مانع اصلی صلح در شبه جزیره کره است.

رویترز همچنین گزارش داد که کره شمالی و جنوبی در پی بهبود روابط در مذاکراتی در سطح مقامات عالیتربه هستند که برگزاری آن پیش از این بی سابقه بوده است.



شبکه خبری راشاتودی نیز از برگزاری اولین دور مذاکرات عالیرتبه سران کره شمالی و کره جنوبی در هفت سال گذشته تاکنون خبر داد.



اسکای نیوز گزارش داد که کره شمالی و کره جنوبی مذاکرات کم نظیری را در روستای پانمونجوم با هدف عادی سازی روابط با وجود تهدیدهای پیونگ یانگ آغاز کرده اند.



رسانه ها همچنین انتقادهای کره شمالی از رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در 24 فوریه را تیتر کردند اما از پرداختن به این موضوع که آیا در این نشست درباره مذاکرات شش جانبه گفتگو می شود یا خیر امتناع ورزیدند.



با وجود تاکید کره شمالی بر لزوم ازسرگیری مذاکرات با کره جنوبی و آمریکا درباره مسائل هسته ای، سئول و واشنگتن خواستار برداشتن قدمهای شفاف پیونگ یانگ در زمینه توقف تسلیحات هسته ای خود شدند.



این نشست درحالی برگزار می شود که رزمایش آمریکا و کره جنوبی از اواخر فوریه انتقادهای گسترده پیونگ یانگ را به همراه داشته است و کره شمالی درباره لغو دیدار خانواده‌ های جدا افتاده در جنگ هشدار داده است.