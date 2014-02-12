حسین پایا مدیر انتشارات طرح نو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این ناشر گفت:‌ بعد از اتفاقاتی که در دوره وزارت آقای صفارهرندی برای ما رخ داد، به ما مجوز چاپ کتاب داده نمی‌شد. در زمان وزارت آقای حسینی در وزارت ارشاد، اجازه چاپ چند کتاب جدید به ما داده شد و این وضعیت هم بعد از مدت کوتاهی متوقف شد و دیگر اجازه چاپ کتاب جدید به ما ندادند. این وضعیت تا امروز ادامه داشته است.

وی افزود: بعد از تغییر دولت، و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در دیداری که با آقای جنتی داشتم، آقای وزیر به من گفت: آقای صالحی تازه در معاونت فرهنگی وزارتخانه مستقر شده و هنوز مسئولان مرتبط را نسنجیده است. تغییر سیاست‌های قبلی هم زمان می‌برد. ایشان گفت من این مشکل را پیگیری می‌کنم و به محض اینکه اتفاقی در این زمینه افتاد، خبر خواهم داد. مدتی بعد از آن هم آقای جنتی نامه‌ای نوشت و در آن نامه اشاره کرد که طرح نو می‌تواند به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب قرار شد تا روز شنبه 26 بهمن جلسه‌ای با آقای شجاعی صائین رئیس جدید اداره کتاب داشته باشم تا ببینیم کار انتشارات طرح نو در نهایت به کجا می‌‌رسد.

این مدیر نشر ادامه داد: باید ببینیم خواست خدا چیست و آیا اجازه کار دوباره خواهیم داشت یا باید فکر دیگری بکنیم. به ویژه که نمایشگاه کتاب تهران در پیش است و بعد از این همه محرومیت، شرکت در این نمایشگاه برای ما حیاتی است. به هر حال، شرایط ما، مانند حکایت همان یخ‌فروشی است که یخ‌هایش در حال آب شدن بودند.

پایا گفت: حذف نهادهای فرهنگی، فقط در حد حوزه‌های فرهنگ باقی نخواهد ماند و در دیگر زمینه‌های اجتماعی هم دیده خواهد شد. امنیت باید در حوزه فرهنگ برقرار باشد. به نظرم اگر قرار است کشور رونق اقتصادی داشته باشد، بستن بنگاه‌های کوچک فرهنگی کاملا در جهت عکس این تصمیم خواهد بود و مانع آن خواهد بود.