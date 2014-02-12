تقویت بهداشت روستاها در دستور کار دولت/ شاخص بهداشت استان سمنان مناسب است

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مهمترین برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: برنامه چهار ساله مناسبی در پیش رو داریم که ساختن زیرساختها و آماده کردن فضا در اولویت است.

وی با بیان اینکه بیمارستان های دولتی زیانده هستند افزود: تقویت این بیمارستان ها برای کاهش فشار بر روی مردم از برنامه های هدفمند دولت تدبیر و امید است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره به کسری بودجه در حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: باید واقع بینانه عمل کنیم و مردم بدانند درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده است و این مهم موجب ناقص ماندن بسیاری از پروژه های در حال ساخت با وعده های محقق نشده است.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت دانشکده داروسازی دامغان نیز گفت: در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی مجوزی در اختیار دارد که اگر از آن استفاده کند مورد حمایت دولت نیز قرار می گیرد و اگر خود دانشگاه اقدامی نکند دولت راسا وارد کار خواهد شد و آن را انجام خواهد داد.

وی با ابراز خرسندی از وضعیت استان سمنان از نظر شاخص های بهداشتی و درمانی، افزود: این استان در جایگاه ویژه ای قرار دارد و دلیل آن نیز برتری مدیریت بهداشت در استان است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: استان سمنان با توجه به اینکه از نظر شاخص پزشکی در رده خوبی نسبت به سایر استانها قرار دارد امیدورایم این موضوع نسبت به گذشته ارتقا بیشتری را کسب کند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دولتهای نهم و دهم ظرف مدت هشت سال تعداد پرسنل دولتی وزارت خانه را از 230 هزار نفر به 420 هزار نفر رساند گفت: 150 هزار نفر به صورت قراردادی مشغول به کار هستند و مجلس و دولت هیچ ردیف حقوقی برای آنان مشخص نکرده اند و دولت تدبیر و امید، امیدوار است با شناسایی منابع موجود اقداماتی را در جهت رفع این مشکل به کار گیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف شرکت و سخنرانی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن مردم شهر دامغان و افتتاح سه پروژه بهداشتی درمانی و خدماتی به این شهرستان سفر داشت.

این نخستین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به شهرستان دامغان بوده است.