اجرای طرح پزشک خانواده با شکست مواجه شد/ کیفیت برخی داروها پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه متاسفانه پزشکانی که در طرح پزشک خانواده طرف قرار داد بودند به علت پرداخت نشدن حقوق آنها توسط بیمه و همراهی نکردن بیمه ها در این طرح همکاری نکردند، گفت: بسیاری از پزشکان طرف قرارداد محل کار خود را ترک کردند.

وی با اشاره به این مطلب که تعجلیل در اجرای این طرح از مهمترین عامل شکست بود افزود: این طرح بدون آموزش های لازم، ایجاد آمادگی در مردم و تربیت تیم مورد نیاز و از همه مهمتر منابع مورد نیاز اجرایی شد.

دولت با کمبود اعتبار به ویژه در بخش عمرانی مواجه است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گسترش افزود: گسترش این طرح با توجه به اینکه زیر ساخت های لازم آن پیاده نشده بود به نفع مردم و کشور نبود.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به بودجه سال 93 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 10 تا 15درصدی آن نسبت به سال 92 خبر داد و اظهار داشت: توجه به توسعه خدمات بهداشتی به خصوص در نقاط محروم از اولویت این وزارت خانه است.

وی در خصوص طرح های نیمه تمام بخش بهداشت و درمان نیز تصریح کرد: دولت با کمبود اعتبار به ویژه در بخش عمرانی مواجه است.

وی با اشاره به این مطلب که پروژه هایی که بیش از 70درصدپیشرفت دارند در اولویت کاری هستندعنوان کرد:برای انجام سریع این پروزه و اجرا و بهره برداری از آنها باید بخش خصوصی و خیرین کمک کنند.

بودجه بخش سلامت کشور کاهش دو تا سه هزار میلیارد تومانی دارد/ کیفیت برخی داروها پایین است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش دو تا سه هزار میلیارد تومانی بودجه بخش سلامت خبر داد و گفت: مقرر شد از طریق معاونت نظارت راهبردی در خصوص این بخش تصمیم گیری شود.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به این مطلب که این رقم حذف نشده است تصریح کرد: بخشی از این اعتبار به بخش ارتقای خدمات بهداشتی و بخشی به بیمه ها اختصاص یافته و در نهایت کل این رقم مربوط به حوزه سلامت است.

وی کیفیت برخی از داروها را پایین دانست و اظهار داشت: از معاونت غذا و دارو خواسته شده است تا به ارتقای کیفیت داروها توجه شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در خصوص کیفیت داروها حرف های زیادی شنیده می شود افزود: متاسفانه کیفیت برخی از داروها خیلی مطلوب نیست.

ارتقاءکیفیت داروها از جمله وظیفه دستگاه های نظارتی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتقاءکیفیت داروها را از جمله وظیفه دستگاهای نظارتی دانست و افزود: البته زمانی که در مسیر کاهش وابستگی قرار دارید و در این زمینه در خصوص مواد اولیه مشکل داشته و با کمبودهایی مواجه باشید در برخی از موارد نقص هایی وجود دارد.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به این مطلب که از معاونت دارو و غذا خواسته شده تا به کیفیت توجه داشته باشد افزود: باید اعتقاد و تضمینی به اثربخشی داروها به مردم بدهیم.

وی افزود: در هشت ماه اخیر غیر از دو تا سه داروی مورد نیاز درمان سرطان اقدام دیگری در این وزارت خانه در مورد دارو انجام نشده است.

کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان افتتاح شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این گفتگو از افتتاح دو پروژه بهداشتی درمانی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سمنان خبر داد.

مهدی شادنوش با بیان اینکه این پروژه ها با هزینه سه میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید گفت: این پروژه ها شامل کلینیک تخصصی دانشگاه و پلی کلینیک دندانپزشکی در سمنان است.

وی با تاکید بر اینکه کلینیک تخصصی سمنان با یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه تجهیز و راه اندازی شده و از بخش های مختلف پزشک عمومی، تزریقات، ارائه خدمات سرپایی تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ برخوردار است عنوان کرد: این مرکز مجهز به داروخانه، رادیولوژی و آزمایشگاه تخصصی است و قابل توسعه است.

راه اندازی پلی کلینیک دندانپزشکی در سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از راه اندازی پلی کلینیک دندانپزشکی با دو میلیارد ریال هزینه خبر داد و اظهار داشت: این پلی کلینیک دارای 10 یونیت دندانپزشکی است.

شاد نوش با اشاره به این مطلب که این مرکز انواع خدمات دندانپزشکی اعم از جراحی، پروتز و ... را ارائه می کند گفت: از این کلینیک برای ارائه آموزش پایه دندانپزشکی به دانشجویان تحت پوشش نیز استفاده می شود.

این پروژه ها با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان، فرماندار سمنان و جمعی از مسئولان اجرایی و بهداشتی درمانی افتتاح شد.

قرار است ساختمان دانشکده بهداشت شهر دامغان با دست وزیر بهداشت افتتاح شود.