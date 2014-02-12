پیش بینی حق خواربار و مسکن مستمری بگیران تامین اجتماعی در بودجه 93

دکتر سیدتقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سازمان تامیناجتماعی در دو سال اخیر فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و جزو دستگاههای پرحاشیه بوده اما در سایه نگاه هوشمندانه دولت تدبیر و امید به ماموریتهای اصلی خود بازگشته است.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید به رفاه اجتماعی و نظام سلامت به عنوان یکی از اولویتها است، اظهار داشت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی معیشت 4 میلیون نفر و تامین خدمات درمانی و بیمهای نیمی از جمعیت کشور را برعهده دارد و 16 مزیت بیمهای را دنبال میکند.
نوربخش تصریح کرد: در 5 ماهه اخیر رضایتمندی بیمهشدگان از طریق ارتقا کیفیت فضاهای درمانی و شعب جزو اولویتها بوده و با وجود کسری 5 هزار میلیارد تومانی و مشکل تأمین منابع این سازمان تلاش میشود تمام تعهدات قانونی و پرداخت مستمری بدون تأخیر انجام شود و در ارائه کمیت و کیفیت خدمات خللی ایجاد نشود.
وی بیان کرد: یکی از برنامههای ماههای اخیر پرداخت معوقات 4 ساله اخیر کارکنان بود که عملیاتی شد.
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی ادامه داد: این سازمان در تلاش است با اعلام دولت عیدی مستمری بگیران قبل از سال جدید پرداخت شود.
نوربخش افزود: سازمان تامیناجتماعی به رغم رشد اقتصادی منفی 5 درصد، آمار بیکاری بالا و رکود پروژههای عمرانی در تحقق بودجههای تعهدی نه تنها از برنامه عقب نیست، بلکه توانسته است با تامین منابع خدمات خود را ارتقا بدهد.
وی گفت: نیمی از جمعیت کشور تحتپوشش خدمات سازمان تامیناجتماعی هستند و این سازمان از طریق 81 بیمارستان و 300 مرکز درمانی، 16 مزیت درمانی را به بیمهشدگان این سازمان ارائه میکند.
نوربخش افزود: ارتقاء رضایتمندی مردم از خدمات تامیناجتماعی سیاست محوری این سازمان است و باتوجه به اینکه در دولت یازدهم رفاه اجتماعی جزو اولویتهای اصلی رئیسجمهور است، شرایط رفاهی و ارائه خدمات نیز روبه بهبود خواهد بود.
وی اظهار داشت: همدلی بین سازمانهای بیمهگر و با دستگاههای فراسازمانی از مزیتهای دولت یازدهم است که این مزیت در بهبود و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران صعبالعلاج و سرطانی و کاهش فرانشیز این بیماران مؤثر بوده است.
نوربخش افزود: آمادگی برای پرداخت عیدی مستمری بگیران و بازنشستگان وجود دارد.
وی، میزان طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت را 600 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: حق خواربار و مسکن مستمری بگیران در بودجه سال 93 پیش بینی شده که بزودی تصمیمات و ساز و کار اجرایی آن اعلام می شود.
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