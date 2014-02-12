هشدار سازمان ملل و عفو بین الملل درباره تجزیه و پاکسازی قومی در آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "بان کی مون" هشدار داد که آفریقای مرکزی با یک تهدید بزرگ در خصوص تجزیه و گسترش ناآرمی ها مواجه است.

در همین رابطه عفو بین الملل نیز درباره پاکسازی قومی در آفریقای مرکزی هشدار داد. عفو بین الملل امروز چهارشنبه با انتشار گزارشی در مورد آنچه در جمهوری آفریقای مرکزی در جریان است هشدار داده و نگرانی خود را در مورد به‌ راه افتادن پاکسازی قومی علیه مسلمانان آن کشور اعلام کرد.

در گزارش عفو بین الملل آمده است: از آغاز سال جدید میلادی در غرب آفریقای مرکزی که پرجمعیت ترین بخش از کشور است، مسلمانان هدف پاکسازی قومی قرار گرفته‌ اند.

عفو بین‌ الملل، نیروهای بین‌المللی را نیز در جلوگیری از این پاکسازی ناموفق نامیده است.

اوضاع سیاسی در آفریقای مرکزی بی ثبات است و این کشور پس از کودتایی که به دست اقلیت مسلمان آن در سال گذشته انجام شد در دور تازه‌ای از تنشها به سر می برد.

در کودتای سال گذشته شورشیان مشهور به سلکا (ائتلاف) قدرت را در درست گرفتند و از آن موقع میان آنها و شبه نظامیان مسیحی موسوم به آنتی بالاکا، درگیری های گوناگونی رخ داده است. هر دو طرف در عین حال به غیرنظامیان نیز حمله کرده اند و در حال حاضر قدرت دوباره در دست مسیحیان آن کشور است.

اکنون خشونت های قومی و تنشها تا حدی گشترش یافته که "فاتو بن‌ سودا" دادستان بین المللی علیه جنایات جنگی، آن را سقوط از وضعیت بد به وضیعت بدتر عنوان کرده است.

بر اساس اعلام عفو بین الملل تنها در یک روز (۱۸ ژانویه) در یک شهر ۱۰۰ شهروند مسلمان در حمله‌ ای کشته شده‌ اند. به گفته این سازمان بسیاری از مسلمانان این کشور در حال گریختن از محل سکونت خود هستند و آنها که باقی مانده اند به مسجدها و کلیساها پناه برده‌اند.

جمهوری آفریقای مرکزی تا سال ۱۹۶۰ مستعمره فرانسه بود. این کشور دارای جمعیتی ۴.۵ میلیون نفری است که اکثریت آن را مسیحیان تشکیل می دهند.

عفو بین الملل در انتهای گزارش خود عنوان می کند که برای جلوگیری از پاکسازی قومی نیروهای بین المللی باید در مناطقی که مسلمانان در آنها با خطر روبه‌رو هستند، مستقر شوند.