به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، هر چند گزارش ها از بازگشت آرامش و شرایط طبیعی زندگی به خیابانهای پایتخت آفریقای مرکزی حکایت دارد، اما مردان مسلحی که بر جادههای خروجی از بانگی به سمت شمال و غرب تسلط دارند کماکان به مردم حمله میکنند.
بر این اساس در طول سه روز گذشته داوطلبان صلیب سرخ آفریقای مرکزی بیش از 60 جسد را در منطقه اطراف بوسمبِله، بویالی و بوالی دفن کردهاند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز 29 مجروح را از همان منطقه منتقل کرده است. در روز 18 ژانویه (28 دی) نیز یک هواپیمای استیجاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ حامل 26 تن منابع درمانی در بانگی فرود آمد. این در حالیست که مردم بیشتری به دلیل ادامه خشونتها در بوتهزارها یا عبادتگاهها پناه میجویند. بیخانمانان پرتعدادی هم که در بانگی هستند هنوز برای بازگشت به خانههای خود احساس امنیت کافی نمیکنند.
در شمال کشور، صدها نفر شامل مردان مسلح، همچنان از پایتخت به سمت ناحیه واکاگا در نزدیکی مرز سودان و چاد در حرکت هستند. "گابریل موکالای" رئیس دفتر فرعی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ندله میگوید: حضور مردان سراپا مسلح در این منطقه که از خشونتهای موجود در بانگی و دیگر مناطق کشور در امان مانده، به خودی خود آزاردهنده است.
"جرج جورجانتاس" رئیس دفتر کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این کشور نیز گفت: ما به شدت نگران رفاه شهروندان هستیم و از تمامی طرفهای مسلح خواستهایم تا به جان و کرامت انسانها احترام گذارند. مقامات دولت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی و نیروهای مسلح بینالمللی موجود در کشور هم باید برای ایجاد امنیت دست به اقدامی عاجل بزنند. تا آن زمان، مردم باید همچنان در خوف و وحشت روزگار خود را سپری کنند.
معالجه مجروحان اولویت نخست است
"بوناونتور باویروتوابو" هماهنگکننده امور درمانی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این کشور گفت: اولویت ما مدیریت کمکهای اولیه و رسیدگی به اجساد به روشی کرامتمندانه است. تعداد تلفات در بانگی در حال کاهش است، اما نیازها در دیگر نقاط کشور رو به افزایش هستند. ما شاهد کمبود حاد تأسیسات درمانی مناسب در مناطق روستایی هستیم. از همین رو، در حال انتقال افرادِ با جراحتهای شدید به بیمارستان بانگی هستیم که در آن یکی از تیمهای درمانی ما از ابتدای ژانویه در حال فعالیت بوده است.
کارکنان کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت صلیب سرخ جمهوری آفریقای مرکزی هم به بوسمبِله، بویالی و بوالی، در شمال غربی بانگی رفتهاند تا در آنجا کسانی را که جراحات سطحی دارند درمان و کسانی را که جراحات جدی دارند به بیمارستان منتقل نمایند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ به منظور تسهیل فعالیتهای داوطلبان جمعیت صلیب سرخ جمهوری آفریقای مرکزی، تجهیزات کمکهای اولیه و منابع مورد نیاز برای بازیابی و رسیدگی به اجساد را برای آنان تأمین کرده است.
این در حالی است که هزاران بیخانمان موجود در بانگی و دیگر مناطق کشور، به دنبال به دست آوردن یک سرپناه و دیگر موارد ضروری برای ادامه زندگی هستند. در این رابطه جورجانتاس گفت: مردم با شتاب از خشونتها فرار، و اغلب همه چیز خود را پشت سر رها میکنند. درست است که آنان به امنیت نیاز دارند، اما به آب، غذا و مراقبتهای درمانی نیز محتاج هستند.
طی هفته گذشته فعالیت های زیر انجام شد:
-سه چاه اضافه ساخته و خدمات آبرسانی برای 10 هزار نفر در شهر ندله فراهم شد.
-هر روزه با همکاری سازمان ملی آب بیش از 210 هزار لیتر آب پاک به فرودگاه بانگی ارسال شد تا نیاز دهها هزار فرد بیخانمانی که در آنجا ساکن شدهاند برآورده شود.
-هر روزه حدود 15 هزار لیتر آب پاک به صومعه بویربه که 30هزار نفر به آن پناه آوردهاند تحویل شد.
-غذای کافی بین 7هزار نفر در منطقه کارمل در بیمبو در جنوب بانگی توزیع شد تا نیاز یک هفته آنها را تأمین نماید.
-توسط یک تیم جراحی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، عملهای جراحی بر روی 56 بیمار در بیمارستان بانگی انجام شد.
- حدود 950 بیمار از آغاز سال جاری میلادی توسط کارکنان درمانی درمانگاههای سیار واقع در کاگاباندورو در مرکز کشور معاینه شدهاند، شامل 169 نفر که برای معاینات پیش از زایمان و 13 نفر که برای زایمان آمده بودند.
- سه بازدید از زندان نیز به منظور ارزیابی شرایط موجود اجرا شدند. یک عملیات فوری نیز در زندان نگارآگبا انجام شد که طی آن بین 45 زندانی غذا توزیع شد.
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