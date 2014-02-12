انجام 4 میلیون خرید اینترنتی از بازار الکترونیک/ ایجاد فروشگاههای دائمی اینترنتی

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های شرکت پست برای توسعه خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شرکت پست می تواند به عنوان رابطی قابل اطمینان میان تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات و مصرف کنندگان در فضای مجازی عمل کند و از این رو نسبت به مذاکره با ارائه دهندگان خدمات و کالا و عرضه آن از طریق سایت اینترنتی پست اقدام کرده است.

وی بازار مجازي پست را گامي مهم در تحقق دولت الكترونيك برشمرد و گفت: ترافیک خرید و فروش اینترنتی از بازار الکترونیک پست نسبت به سال گذشته حدود 100 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه بالغ بر 4 میلیون و 100 هزار ترافیک خرید وفروش اینترنتی تا بهمن ماه امسال به ثبت رسیده است، ادامه داد: این آمار تا پایان سال به 5 میلیون ترافیک افزایش می یابد.

وی افزود: در همین حال پیش بینی می شود سال آینده با افزایش دو برابری خرید و فروش اینترنتی، 10 میلیون مرسوله از طریق بازار الکترونیک پست خرید و فروش شود.

مهری از طراحی نرم افزار جامع برای ایجاد فروشگاههای دائمی الکترونیک خبر داد و گفت: در این زمینه با وزارت ارشاد و نیز مجمع ناشران الکترونیک تفاهمنامه ای به امضا رسانده ایم که به زودی فروشگاه دائمی خرید و فروش اینترنتی کتاب راه اندازی خواهد شد و در مرحله های بعدی فروشگاه دائمی محصولات دیگر را ایجاد می کنیم.