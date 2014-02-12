  1. دانشگاه و فناوری
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

مدیرعامل پست خبر داد:

انجام 4 میلیون خرید اینترنتی از بازار الکترونیک/ ایجاد فروشگاههای دائمی اینترنتی

انجام 4 میلیون خرید اینترنتی از بازار الکترونیک/ ایجاد فروشگاههای دائمی اینترنتی

مدیرعامل شرکت پست از انجام 4 میلیون و 100 هزار خرید و فروش کالا و خدمات به صورت اینترنتی از طریق بازار الکترونیک شرکت پست در یک سال اخیر خبر داد و گفت: پیش بینی می شود این رقم در سال آینده به 10 میلیون مرسوله افزایش یابد.

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های شرکت پست برای توسعه خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شرکت پست می تواند به عنوان رابطی قابل اطمینان میان تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات و مصرف کنندگان در فضای مجازی عمل کند و از این رو نسبت به مذاکره با ارائه دهندگان خدمات و کالا و عرضه آن از طریق سایت اینترنتی پست اقدام کرده است.

وی بازار مجازي پست را گامي مهم در تحقق دولت الكترونيك برشمرد و گفت: ترافیک خرید و فروش اینترنتی از بازار الکترونیک پست نسبت به سال گذشته حدود 100 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه بالغ بر 4 میلیون و 100 هزار ترافیک خرید وفروش اینترنتی تا بهمن ماه امسال به ثبت رسیده است، ادامه داد: این آمار تا پایان سال به 5 میلیون ترافیک افزایش می یابد.

وی افزود: در همین حال پیش بینی می شود سال آینده با افزایش دو برابری خرید و فروش اینترنتی، 10 میلیون مرسوله از طریق بازار الکترونیک پست خرید و فروش شود.

مهری از طراحی نرم افزار جامع برای ایجاد فروشگاههای دائمی الکترونیک خبر داد و گفت: در این زمینه با وزارت ارشاد و نیز مجمع ناشران الکترونیک تفاهمنامه ای به امضا رسانده ایم که به زودی فروشگاه دائمی خرید و فروش اینترنتی کتاب راه اندازی خواهد شد و در مرحله های بعدی فروشگاه دائمی محصولات دیگر را ایجاد می کنیم.

کد مطلب 2234851

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