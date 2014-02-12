ادامه حیات تعاونی های تولیدی در گرو حمایت های مالی دولت است

سهراب چنداز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم حمایت مالی و بنیه مالی ضعیف تعاونی های تولیدی خوزستان اظهار کرد: این مسئله باعث شده است تا افراد حقیقی و حقوقی با در دست داشتن مدارک کافی بتوانند در دل این شرکت ها فعالیت کنند و سود اقتصادی را درون شبکه را عاید خود کنند.



وی افزود: بخش زیادی از طرح احیای 550 هزار هکتار از دشت های خوزستان در خوزه فعالیت تعاونی های تولیدی قرار دارد و انتظار داریم همانند طرح های مسکن مهر مجموعه کاملی از زیرساخت ها در دل این طرح ها دیده شود و یک نظام بهره برداری و چرخه تعریف شود تا ادامه حیات این شرکت ها را تامین و تضمین کند.



مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولیدی روستایی خوزستان تصریح کرد: تعاونی های تولیدی در ابتدای تاسیس از کلیه امکانات دولتی برخوردار بودند اما پس از سال ها با توجه به سیاست دولت در خودگردان کردن این تعاونی ها، تعاونی های تولید از تمام امکانات دولتی محروم شدند.



چنداز اضافه کرد: عدم وجود زیرساخت های ضروری و عدم مشارکت این شرکت ها در طرح های عمرانی درآمدزا و نداشتن اسناد مالکیت رسمی برای تاکین وثیقه و ضمانت و نداشتن اعتبارات و سرمایه در گردش مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی تعاونی های تولیدی خوزستان هستند.



دبیر اجرایی سازمان نظام صنفی کشاورزی خوزستان با بیان اینکه امکانات دولتی طرح های تولیدی در راستای حمایت از این تعاونی ها به آنها واگذار شود، ادامه داد: روزانه شش میلیارد تومان در اراضی 550 هزار هکتاری احیای دشت های خوزستان سرمایه گذاری می شود.



وی عنوان کرد: اعطای مجوز تولید بذر، ایجاد مراکز خرید گندم، مراکز خشک کردن ذرت، دادن تسهیلات بانکی کم بهره و توزیع نهاده های کشاورزی به صورت اعتباری می تواند این شرکت ها را به چرخه تولید باز گرداند.