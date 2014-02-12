به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای آلومینیوم المهدی بندرعباس و شهرداری ارومیه در حساسترین دیدار هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که با نظارت افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال در بندرعباس برگزار شد تیم میزبان با حساب 3 بر 2 برنده شد و به جمع تیمهای حاضر در مرحله پلی آف راه یافت.
تیم آلومینیوم المهدی به ترتیب در ستهای اول، سوم و پنجم با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 22 و 15 بر 6 برنده شد و ستهای دوم و چهارم را با امتیازات 25 بر 18 و 25 بر 16 به شاگردان کارگرپیشه واگذار کرد. آلومینیوم که برای صعود به مرحله بعد نیاز به برد داشت با این پیروزی نزدیک 2 امتیاز گرفت و به مرحله پلیآف راه یافت.
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