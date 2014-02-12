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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۷

هفته بیست و دوم لیگ برتر والیبال؛

پرونده دور برگشت با شناخت آخرین تیم صعود کننده به پلی‌آف بسته شد

پرونده دور برگشت با شناخت آخرین تیم صعود کننده به پلی‌آف بسته شد

پرونده رقابتهای دور برگشت لیگ برتر والیبال با شناخت آخرین تیم صعود کننده به جمع تیم‌های حاضر در مرحله پلی‌آف بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های آلومینیوم المهدی بندرعباس و شهرداری ارومیه در حساس‌ترین دیدار هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که با نظارت افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال در بندرعباس برگزار شد تیم میزبان با حساب 3 بر 2 برنده شد و به جمع تیم‌های حاضر در مرحله پلی آف راه یافت.

تیم آلومینیوم المهدی به ترتیب در ست‌های اول، سوم و پنجم با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 22 و 15 بر 6 برنده شد و ست‌های دوم و چهارم را با امتیازات 25 بر 18 و 25 بر 16 به شاگردان کارگرپیشه واگذار کرد. آلومینیوم که برای صعود به مرحله بعد نیاز به برد داشت با این پیروزی نزدیک 2 امتیاز گرفت و  به مرحله پلی‌آف راه یافت.

 

کد مطلب 2235254

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