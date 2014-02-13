نارضایتی مردم از خدمات دهی درمانگاه تامین اجتماعی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه یکی از مفاهیم تامین اجتماعی پیش بینی و پیشگیری از حادثه است می توان گفت محور سیاست تامین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرات مختلف خواهد بود.

سابقه تأمين اجتماعي در ايران به تصويب اولين قانون استخدامي كشوري در سال1301 بر مي‌گردد كه طي آن، نظامي براي بازنشستگي به وجود آمد و در اين قانون، سه اصل تأمين اجتماعي كه عبارت بودند از فراهم کردن "حقوق و تأمين خاص" براي كساني كه پس از خدمت، توانايي فعاليت خود را از دست مي‌دهند، "مقرري خاص" براي كساني كه به علت حادثه‌اي، عليل و از كار افتاده شوند و "حمايت كار فرمايان" از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم مي‌خورد.

اصل 29 قانون اساسی صراحتا برخورداری از تامین اجتماعی را حقی همگانی اعلام می کند

به مرور زمان تحولات زیادی صورت گرفت و به موجب تصويب ‌نامه‌اي كه در فروردين 1342 به تصويب هيئت وزيران رسيد، سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي كارگران به "سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي" تغيير نام يافت تا زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي به فعاليت خود ادامه دهد.

با وقوع انقلاب اسلامي و تغيير قانون اساسي، موضوع تأمين اجتماعي به طور صريح به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راه يافت به گونه ای که در اصل 29 اين قانون آمده است: "برخورداري از تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه‌اي و غير بيمه‌اي، حقي همگاني است و دولت موظف است خدمات و حمايت ‌هاي فوق را براي يكايك افراد فراهم کند".

با اين حال، تا سال‌هاي پاياني جنگ تحميلي، تغييرات خاصي در حوزه تأمين اجتماعي صورت نپذيرفت و تنها استثنا را مي‌‌توان تصويب قانون بيمه بيكاري در سال 1366 دانست. اما با شروع برنامه‌هاي توسعه، تأمين اجتماعي به صورت جدّي در دستور كار برنامه‌ريزان قرار گرفت. در همين راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1368 تا 1372)، دو ديدگاه بيمه‌اي (اشاره به مشاركت مردم) و ديدگاه حمايتي (اشاره به وظيفه دولت) مورد توجه قرار گرفت.

در برنامه دوم (1373 تا 1378)، نگاه جامع‌تري به مقوله تأمين اجتماعي وجود داشت. در اين برنامه در قالب دو نظام حمايتي، يكي مبتني بر اشتغال و بيمه براي افرادي كه توان كسب درآمد كافي و مشاركت در امر تأمين اجتماعي را دارند و ديگري نظام حمايت‌هاي اجتماعي غيربيمه‌اي براي افرادي كه كم درآمد يا نيازمند هستند، به سامان‌دهي نظام تأمين اجتماعي پرداخته شد. پس از آن، با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني در سال 1373، تحولاتي در نظام بيمه خدمات درماني كشور پديد آمد كه تأثيرات مهمي بر سازمان تأمين اجتماعي گذاشت.

ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف به تعیین ساختار نظام مند برای تامین اجتماعی می کند

براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را با راهبردهاي كلي رفع تداخل وظايف دستگاه‌هاي موجود تأمين پوشش كامل جمعيتي و افزايش كارآمدي و اثربخشي خدمات، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. در كل، تهيه يك نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، طي سال‌هاي گذشته، جايگاه چشمگيري در سياست‌هاي دولت، بودجه‌هاي سالانه و طرح‌ها و برنامه‌هاي چندساله داشته است.

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شاهرود یکی از مراکز خدمت رسانی در واحد درمان سطح شهرستان است که بیمه شدگان تامین اجتماعی بر اساس نیازمندی های تعریف شده در قوانین تامین اجتماعی برای دریافت خدمات درمانی به آن مراجعه می کنند.

صدای اعتراض و نارضایتی مردم از خدمات تامین اجتماعی شاهرود به گوش می رسد

اما مدتی است از گوشه و کنار صدای اعتراض و نارضایتی مردم به گوش می رسد ولی روند خدمات دهی این مرکز همچنان طبق روال سابق باقی مانده و تغییری که موجبات رضایت بیمه شدگان را فراهم کند صورت نپذیرفته است.

بیرون از ساختمان شیک و تازه ساخت پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان شاهرود نظاره گر رفت و آمد بیماران و مراجعان هستیم، به سراغ بعضی از مراجعان رفته نظر آن ها را در مورد خدمت رسانی این مرکز جویا می شویم.

چند روز متوالی از راه دور مراجعه کردم ولی هنوز موفق به دریافت نوبت دندانپزشکی نشده ام

خانمی که از یکی از روستاهای اطراف شاهرود با حدود یک ساعت و نیم راه به این درمانگاه مراجعه کرده با ابراز نارضایتی از خدمات دهی این پلی کلینک تخصصی می گوید: از راه دور به شاهرود آمده ام تا از خدمات دندانپزشکی استفاده کنم ولی متاسفانه با اینکه چند روز پشت سر هم است که برای گرفتن نوبت اقدام می کنم هر روز با لیست پر روبرو می شوم.

وی با اشاره به اینکه نوبت دهی به گونه ای است که او بعد از چند روز متوالی حضور در درمانگاه نتوانسته نوبتی برای درمان دندان خود بگیرد افزود: اگر خود مسئول درمانگاه هم چند روز متوالی از درد دندان عذاب بکشد و دکتری به او نوبت ندهد باز هم به همین راحتی از کنار این همه بیمار می گذرد؟

سی سال حق بیمه پرداخت کرده ایم حالا که نوبت خدمات دهی است کسی به داد ما نمی رسد

یکی از بازنشستگان مراجع به درمانگاه نیز به اشاره به این که سی سال حق بیمه پرداخت کرده که اکنون بتواند از خدمات آن بهره ببرد خاطرنشان کرد: متاسفانه خدمات دهی بسیار نامطلوب است، نوبت دندانپزشکی تا سال آینده وجود ندارد، اسم پلی کلینیک تخصصی روی مرکز است ولی فقط یه متخصص اطفال در آن وجود و باقی پزشکان عمومی هستند.

این کارگر بازنشسته با تاکید بر اینکه برای درمان بیماری خود و همسرش مدت های مدیدی است به پزشک مراجعه می کند عنوان کرد: با وجود حق بیمه های گزافی که پرداخت کرده ایم امروز هیچ کدام از خدمات مورد نیاز خود را حتی در سطح متوسط هم دریافت نمی کنیم چه برسد به مطلوب.

عصب کشی با هزینه گزاف باید بیرون کلینیک انجام شود

کارگر دیگری که از شهرستان دامغان برای استفاده از خدمات دندانپزشکی به این پلی کلینیک مراجعه کرده می گوید: اصل خدمت دهی عصب کشی است که متاسفانه باید با هزینه گزاف در خارج کیلینیک انجام شود و بعد برای پر کردن دندان روز بعد به درمانگاه مراجعه کرد.

این جوان 30 ساله اذعان داشت: متاسفانه بیمه بیشتر از آنکه در بخش های مختلف خدمات تعیین شده در وظایفش را به مردم ارائه کند فقط دنبال گرفتن حق بیمه هاست، اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود بیمه شونده باید با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کند اما زمان ارائه خدمت که می رسد من یک کارگر ساده باید با مبلغی بیش از 250 هزار تومان عصب کشی در مطب خصوصی انجام دهم.

دندان پر شده بعد از سه هفته خالی شده، پزشکان رغبتی به انجام درست کار ندارند

خانمی که با چهره ناراحت از پلی کلینیک خارج شد وقتی متوجه می شود که خبرنگارم و به درد و دل های مراجعه کنندگان گوش می کنم جلو آمد و ابراز داشت: متاسفانه چون کار قرار است با هزینه بسیار پایین انجام شود انگار پزشکان رغبتی به انجام کار درست ندارند و با گذشت سه هفته از پر شدن دندانم، متاسفانه دندان به صورت کامل خالی شده است.

این خانم شاهرودی بیمه شده تامین اجتماعی اظهار داشت: این گونه کار کردن فقط اسراف کردن هزینه هایی است که مردم به سختی برای حق بیمه خود پرداخت می کنند و این گونه توسط پزشکان به هدر می رود.

جلسات در ساعات خدمت رسانی انجام می شود و این پذیرفتنی نیست

یکی از کارمندان که برای تایید استعلاجی به این درمانگاه و شخص دکتر طلایی مراجعه کرده بود نیز گفت: متاسفانه جلسات این درمانگاه مربوط به هر کاری که هست در ساعت خدمت رسانی به مردم انجام می شود و چندین و چند بار که برای تایید مرخصی های استعلاجی رفتم بیشتر از یک ساعت برای جلسه و گپ و گفت های خودمانی دکتر با همکاران خود معطل شدم.

وی خاطر نشان کرد: این اتفاق در حالی رخ می دهد که تعداد زیادی مراجع از پیر زن و پیرمرد پشت در اتاق دکتر به صف ایستاده اند و منتظر دریافت خدمت هستند.

سهمیه بندی داروها و تعداد تجویز محدود در روز در کدام قانون آمده

چند نفر دیگر از مراجعه کنندگان نیز در این باره تصریح کردند: با وجود شبانه روزی بودن درمانگاه متاسفانه در برخی مراجعات خود به این درمانگاه در ساعات انتهایی شب یا ساعات اولیه روز خدمات دهی مناسبی به آن ها ارائه نشده است.

جوانی که از پزشک عمومی آمده بود ابراز داشت: پزشک به من گفته فلان دارو را امروز به تعداد سهمیه تجویز کرده ایم و دیگر نمی توانم برایت بنویسم اگر بنویسم هم داروخانه در اختیارت قرار نخواهد داد اگرمیخواهی بنویسم از داروخانه بیرون تامین کن، سهمیه بندی دارو به صورت روزانه در کدام قانون آمده است؟

مدیری که پاسخگوی سوالات مردم نیست و با برخورد تند، خبرنگار را از اتاق بیرون می کند

این صحبت ها و ده ها انتقاد دیگر که مردم برای رفع مشکلاتشان با خبرنگار مهر درمیان گذاشتند ما را بر آن داشت تا به دیدار دکتر طلایی مدیر درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان شاهرود رفته و با ایشان به گفتگو بنشینیم.

متاسفانه دکتر طلایی با برخورد بسیار نامناسب و دور از شان یک پزشک، با خبرنگار برخورد کرده و با کلام تند ضمن بیان اینکه شما حق پرسش از من را ندارید وی را از اتاق خود بیرون کرد؛ این در حالی است که در سایت تامین اجتماعی یکی‌ از وظائف‌ مهم‌ مدیران‌ اطلاع‌ رسانی‌ از فعالیت ها، عملکردها، چالش‌ها و نیز شناساندن‌ جایگاه‌ و منزلت‌ واقعی‌ تامین‌ اجتماعی‌ در سط‌وح‌ سازمانی‌ و فرا سازمانی‌ معرفی شده است.

مشتری‌ گرا بودن، سریع‌ العمل، انعطاف‌پذیری و پیوسته‌ روبه‌ بهبود بودن از ویژگی هایی است که در بخش اطلاع رسانی از قوانین تامین اجتماعی برای مدیران و مراکز تحت مدیریت آن ها ذکر شده که متاسفانه در شاهرود شاهد چنین مدیریت و مجموعه مدیریتی در درمانگاه تامین اجتماعی نیستیم.

در قوانین اجرایی سازمان تامین اجتماعی آمده: ارتباط‌ و هماهنگی‌ مدیران‌ با مقامات‌ فرا سازمانی‌ در سط‌ح‌ استان‌ به منظ‌ور آگاهی‌ دادن‌ و اطلاع‌ رسانی‌ از رسالت، ماموریت‌های‌ سازمان‌ و نیز عملکرد و فعالیت های‌ انجام‌ شده‌ در این‌ رابطه کمک‌ شایان‌ توجهی‌ به‌ نظام‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ کشور محسوب‌ و موجب شفاف‌ سازی و توسعه‌ ارتباطات‌ خارج‌ سازمانی‌ می شود، که متاسفانه در این زمینه نه تنها خبرنگار مهر، که سایر خبرنگاران شهرستان شاهرود با مدیر این پلی کلینیک تخصصی برای آگاه سازی مردم از نحوه خدمات دهی و امکانات و حدود وظایف و تکالیف تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند.

ماده 54 قوانین تامین اجتماعی اقدامات درمانی عمومی و تخصصی، تحویل دارو و آزمایشات را از وظایف تامین اجتماعی معرفی کرده است.

ارزیابی وضعیت ساختار و کیفیت کار مراکز درمانی عمده وظایف معاونت درمان تامین اجتماعی

از جمله مهمترین وظایف معاونت درمان تامین اجتماعی که در قوانین این سازمان آمده ارزیابی وضعیت ساختار مراکز درمانی، کیفیت کار مراکز مزبور، فرآیند کار، ارزیابی کارایی واحدها و ارائه مکانیزم های منطقی جهت رفع عیوب همچنین، هدایت و راهبری فعالیتهای کارشناسی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی است.

در ماده‌ 54 قوانین تامین اجتماعی با اشاره به این که بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زماني‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار مي‌گيرند در صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ يا ابتلاء به‌ بيماري‌ مي‌توانند از خدمات‌ پزشكي‌ استفاده‌ کنند خاطرنشان شده: خدمات‌ پزشكي‌كه‌ به‌ عهده سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ است‌ شامل‌ كليه‌ اقدامات‌ درماني‌سرپايي- بيمارستاني،‌ تحويل‌ داروهاي‌ لازم‌ و انجام‌ آزمايشات‌تشخيص‌ طبي‌ است.

ماده‌ 3 تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ را شامل‌ حوادث‌ و بیماری‌ها، بارداری‌، غرامت‌ دستمزد، از كارافتادگی، بازنشستگی، مرگ‌ و مقرری‌ بیمه‌ بیكاری‌ می داند.

اما با توجه به موارد یاد شده این نکات ظاهرا در پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شهرستان شاهرود به دست فراموشی سپرده شده و مدیریت بخش درمان آن نیز حاضر به شفاف سازی در این زمینه برای بیمه شدگان نیست.

تامین اجتماعی بزرگترین خریدار خدمت و دومین تولید کننده درمان در سطح کشور است

برای پیگیری حل مشکلات بیمه شدگان و مراجعان به پلی کلینیک تخصصی شهرستان شاهرود در تماس تلفنی دوستانه با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان سوالات مردم را مطرح و پاسخ های آن را به اطلاع همشهریان عزیز می رسانیم قضاوت با شماست.

نکته قابل توجهی که لازم است به آن متذکر شد برخورد بسیار شایسته مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان و پاسخ مناسب همراه با گشاده رویی وی بود که می طلبد تا مسئولان پایین دست نیز از آن بهره ای ببرند.

دکتر سید مجتبی اکرم در این گفتگو با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خریدار خدمت و دومین تولید کننده درمان در سطح کشور است گفت: به عنوان یک سازمان بیمه ای وظیفه اصلی ما خرید خدمت است و در قبال آن به بیمه شدگان، 18 نوع خدمت ارائه می کنیم که یکی از آن ها درمان است.

وی با بیان این مطلب که بازنشستگی، از کارافتادگی، غرامت درمان، بارداری، بیکاری و ...از دیگر خدمات این سازمان است افزود: در بخش درمان تعهد اصلی سازمان تامین اجتماعی درمان غیر مستقیم یا خرید خدمت است که با حدود 350 مرکز در سطح استان دانشگاهی، خصوصی و درمانگاهی قرار داد بسته ایم.

در بخش درمان مستقیم در مراکز ملکی خدمات رایگان به بیماران ارائه می شود

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به اینکه بیمه شده به این مراکز مراجعه می کند فرانشیز را می پردازد و بیمه را ما می دهیم خاطر نشان کرد: در بخش درمان مستقیم در مراکز ملکی خدمات رایگان به بیماران ارائه می شود.

اکرم با یادآوری این نکته که در استان سمنان یک مرکز رایگان به نام مرکز شفا و همچنین بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود خدمات رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهند تصریح کرد: مراکز ارائه خدمات استان به پلی کلینیک تخصصی درمانگاه تخصصی درمانگاه شبانه روزی و درمانگاه دو شیفت تقسیم می شوند.

وی با تاکید بر این موضوع که ویزیت، دارو و خدمات در بخش های مشخص شده رایگان است عنوان کرد: در پلی کلینیک باید پزشک متخصص ویزیت کند، داروی تخصصی بدهد و این کار در سمنان، مهدیشهر و دامغان در حال انجام است و در شاهرود متاسفانه با وجود تخصصی بودن درمانگاه فعلا فقط یک متخصص اطفال وجود دارد.

عصب کشی جز تعهدات هیچ بیمه ای نبوده و این مسئله فقط محدود به تامین اجتماعی نیست

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به اینکه هر متخصصی که در هر درمانگاهی داریم، داروی تخصصی آن را هم داریم اذعان داشت: خدمات دندان پزشکی در پلی کلینیک در سطح تعریف شده در تعهدات سازمان ارائه می شود و شامل کشیدن، پر کردن، جرم گیری و ویزیت است و عصب کشی در عهده این سازمان نیست که هیچ شرکت بیمه ای این خدمت را به بیمه شوندگان خود ارائه نمی کند.

اکرم در مورد سهمیه روزانه دارو که شدیدا در پلی کلینیک تخصصی شاهرود مطرح است و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده تاکید کرد: سهمیه روزانه دارو نداریم، ما تا وقتی دارو داشته باشیم تجویز می کنیم و در اختیار می گذاریم وقتی نداشتیم نمی دهیم، سهمیه بندی روزانه نداریم.

وی با بیان این مطلب که به واسطه شرایط فعلی، شرکت های دارویی، ممکن است دارویی را به بازار ندهند و بسیاری داروخانه ها نیز این دارو را نداشته باشند ابراز داشت: این شرایط و نداشتن آن دارو شامل حال درمانگاه های ما هم می شود ما هم مثل بقیه مراکز به مدت کوتاهی ممکن است دارو را نداشته باشیم.

پزشکان بیمه داروهای خارجی تجویز نمی کنند

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با یادآوری این مطلب که پزشکان بیمه داروهای خارجی تجویز نمی کنند اظهار داشت: هر دارویی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، نوع خارجی آن توسط هیچ بیمه ای تحت پوشش قرار نمی گیرد و این یک امر طبیعی است.

اکرم ادامه داد: ما برای اینکه بیمه شدگان وضعیت مطلوبی داشته باشند کمی دارو داریم که تا چند ماه بتوانیم داروخانه ها را پشتیبانی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نسخه های پزشکان بیمه همیشه یکسان است گفت: در بیماریهای اپیدمی طبیعی است که داروهای هر نسخه یکسان باشد، پزشک آزاد است هر دارویی می خواهد بنویسد و هیچ مرجعی حق دخالت در نسخه نویسی پزشک ندارد این فقط نظر پزشک است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان تاکید کرد: تا جایی که خلاف پزشکی صورت نگرفته کسی نمی تواند حرفی بزند هروقت خلافی بود باید به مراجع ذی صلاح مراجعه و شکایت شود.

درمانگاه مرکز درمانی است ما هیچ جلسه اداری نداریم

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در مورد ساعت جلسات اداری همزمان با ساعت خدمت دهی به مردم نیز پاسخ داد: درمانگاه شاهرود اداره نیست که جلسه داشته باشد، صرفا شورای تخصصی برای تایید مرخصی و استعلاجی داریم و این جلسه همیشه ساعت 13:30 یا 14 انجام می شود.

اکرم تاکید کرد: این که گاها شش ماه چهار ماه یکبار یک مشکلی ایجاد می شود مدیر تصمیم بگیرد ده دقیقه با نیروها جلسه بگذارد و برای رفع مشکل برنامه ریزی کند برای رفع مشکلات بیمه شوندگان است و تعمیم دادن قضیه مثل این است که شما به سراغ نانوایی در ساعتی که باید نان پخت کند بروید و ببینید تعطیل است و شما بنویسید همه نانوایی های شهر در این ساعت تعطیل است و خدمات دهی انجام نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه درمانگاه مرکز درمانی است و ما هیچ جلسه اداری نداریم افزود: حتی کلاس های آموزشی پرسنل درمان را در دو نوبت برقرار می کنیم یک روز برای آف ها یک روز برای کسانی که شیفت بودند تا اخلالی در نظم ارائه خدمات ایجاد نشود.

متولی درمان کشور وزارت بهداشت درمان و دانشکده علوم پزشکی است نه سازمان تامین اجتماعی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با یادآوری این نکته که در شیفت صبح پلی کلینیک تخصصی شاهرود شش پزشک عمومی و یک متخصص و شیفت عصر چهار پزشک عمومی مشغول طبابت هستند خاطر نشان کرد: طی روز در درمانگاه شاهرود 800 الی یک هزار نفر مراجعه کننده داریم که خوب از میان تعدادی هم ناراضی از خدمات دهی هستند که چیز عجیبی نیست.

اکرم با بیان این مطلب که در طول سال گذشته یک میلیون و 200 هزار بار مراجعه به مراکز درمانی استان داشتیم، اگر یک دهم درصد هم نارضایتی بگیرید حدود 12 هزار نفر ناراضی خواهند بود و این یک امر طبیعی است تصریح کرد: البته باید تلاش کنیم یک نفر هم ناراضی نباشد ولی حجم مراجعان را هم ببینید این مسائل خیلی عجیب نیست جزء مسائل روتین است.

وی با اشاره به اینکه هر چی بیشتر املا بنویسید غلطها نیز بیشتر است، عنوان کرد: تعصبی نداریم همه انتقادات را می پذیریم و در جهت رفع آن تلاش می کنیم از انتقادات درس می گیریم و بررسی می کنیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در پایان یادآور شد: ما دومین تولید کننده هستیم، متولی درمان کشور وزارت بهداشت درمان و دانشکده علوم پزشکی است، بسیاری شهرها درمانگاه تامین اجتماعی ندارند وزارت بهداشت مکلف به خدمت رسانی است و مردم نباید همه توقع درمان خود را از سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.

مردم هزینه بیمه برای کاهش نرخ خدمات را به بیمه پرداخت می کنند نه وزارت بهداشت و درمان

آن چه در پایان این گزارش شایسته است مورد تفکر، بررسی وارزیابی قرار بگیرد این است اگر املاها زیادتر باشند و غلط ها همچنان اصلاح نشوند مشکل از کیست؟ آیا نویسنده املا نباید به دنبال رفع غلط های املایی باشد و کارش را به نحو احسنت انجام دهد.

اصل اولیه در هر کاری به صورت کمال و تمام انجام دادن آن کار است و وجود اشتباه و خطا تنها زمانی از فاعل پذیرفته است که شرایط، موقعیت زمانی و مکانی امکان به کمال انجام دادن کار را از کننده کار بگیرد، اگر چنین شرایط و معضلاتی وجود دارد شایسته نیست مدیران این شرایط را برای مردم بازگو کنند؟ آیا مردم می توانند بدون دانش و آگاهی از مشکلات موجود توقعات خود را در سطح توان هر سازمان پایین بیاورند؟

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگر چه وزارت بهداشت درمان و دانشکده علوم پزشکی متولی درمان کشور هستند ولی مردم هزینه ای به این دو بخش برای ارزان شدن هزینه های درمان خود نمی پردازند ولی تامین اجتماعی به عنوان بیمه کننده و خریدار خدمت هزینه هایی را از بیمه شوندگان خود دریافت می کند که در قبال آن خدمات ارائه کند و هر خانواده بسته به نیاز خود از تامین اجتماعی توقع ارائه خدمت دارد و این درست نیست که صورت مسئله کوتاهی و عدم وجود امکانات را با انداختن مسئولیت درمانی به عهده دو نهاد دیگر کشوری پاک کرده و خود را از اشتباه و کوتاهی مبرا کرد.

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به دليل چالش‌هاي ايجاد شده و بسياري از دغدغه‌ها در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي، زمینه نگراني فعالان، كارشناسان و اقشار تحت پوشش را فراهم کرده، اين در حالي است كه جمعيت 28 ميليون نفري تحت پوشش محوري ‌ترين سازمان ارايه دهنده خدمات بيمه اجتماعي يعني صندوق تأمين اجتماعي، چشم انتظار مساعدت، همراهي و حمايت گسترده‌تر دولت و مجلس براي ارتقاي خدمات و كارآمدي آنها هستند، صندوقی که در حال حاضر از وضعیت مالی آن خبرهای خوشی به گوش نمی رسد.

بعد از تمام صحبت های ارائه شده قضاوت با شما خواننده و بیمه شده گرامی است که تا چه میزان پاسخ ها به رفع دغدغه ها و مشکلات کمک کرده و ابهامات موجود در ذهن شما را مرتفع کرده است.

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گزارش از الهام صادقی