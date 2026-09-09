تصاویری از ضربات مهلک نیروهای مسلح یمن به مزدوران سعودی در الجوف+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن تصاویری از ضربات مهلک وارد شده به مزدوران سعودی در الجوف منتشر کردند.

مرکز اطلاع رسانی انصارالله یمن تصاویری از درهم کوبیدن مرکز تجمع مزدوران سعودی در شرق الجوف و هلاکت و اسارت برخی از آنها و به آتش کشیدن خودروهای و تجهیزات نظامی آنها منتشر کرد.

همزمان برخی منابع اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بر مرکز نظامی قناو در شرق الجوف مسلط شده و آن را از لوث مزدوران سعودی پاکسازی کردند.

از سوی دیگر خبرگزاری سبا از ۵ حمله هوایی دشمن سعودی به منطقه عرو در ناحیه بنی بحر در صعده یمن خبر داد.