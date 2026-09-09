توسعه ارتباطات روستایی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عبداللهی روز چهارشنبه با اشاره به کسب رتبه نخست آذربایجان شرقی در توسعه و اتصال روستاها به اینترنت پرسرعت در ارزیابی اخیر وزارت ارتباطات اظهار کرد: این جایگاه، حاصل برنامهریزی، پیگیری مستمر و حضور مؤثر وزارت ارتباطات، مجموعه معاونت امور استانها و مدیران و دستگاههای اجرایی استان است و نشان میدهد توسعه ارتباطات در آذربایجان شرقی از مرحله شعار عبور کرده و به یک واقعیت ملموس در زندگی مردم تبدیل شده است.
عبداللهی افزود: برای بیش از یکهزار و ۵۰ روستای استان تعهد خدمات همگانی تعریف شده و تاکنون بیش از نیمی از این روستاها به شبکه ارتباطی متصل شدهاند؛ اقدامی که میتواند دسترسی برابر مردم مناطق روستایی به آموزش، خدمات دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیکی و فرصتهای جدید اشتغال را فراهم کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم در حوزه توسعه ارتباطات روستایی گفت: ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار با سرمایهگذاری بیش از یکهزار و ۷۷۸ میلیارد ریال به اینترنت پرسرعت متصل شدهاند و ۵۹ روستای دیگر نیز بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات در برنامه اجرا قرار دارند.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای ادامه داد: امروز نزدیک به ۹۵ درصد جمعیت روستاهای آذربایجان شرقی از پوشش اینترنت ثابت برخوردارند و توسعه و ارتقای سایتهای ارتباطی در نقاط مختلف استان، بیانگر آن است که وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت را نه بهعنوان یک پروژه صرفاً فنی، بلکه بهعنوان زیرساخت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان دنبال میکند.
فیبر نوری؛ زیرساخت آینده شهرستانهای میانه و ترکمانچای
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از روند اجرای طرح فیبر نوری در شهرستانهای حوزه انتخابیه خود گفت: اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه فیبر نوری، یک گام اساسی برای آینده ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال در شهرستانهای میانه و ترکمانچای است.
وی افزود: برای بیش از ۵۰ هزار خانوار در شهرهای میانه، ترکمانچای، آجاچی، آقکند و ترک، تعهد پوشش فیبر نوری تعریف شده که تاکنون بیش از ۴۷ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفته و ۴ هزار و ۲۷۷ پورت نیز واگذار شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در شهرهای آقکند و ترک، عملیات حفاری و شوتینگ شبکه به پایان رسیده و با تکمیل اتصال این طرح وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد. همچنین در میانه، شرکت مخابرات ایران واگذاری پورتها را آغاز کرده و تعهدات سال جاری نیز با جدیت در حال اجراست.
تقویت پوشش جادهای؛ ضرورت امنیت و توسعه حملونقل هوشمند
نماینده مردم میانه و ترکمانچای همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت پوشش ارتباطی محورهای مواصلاتی دو شهرستان اظهار کرد: پوشش پایدار ارتباطی در جادهها صرفاً یک خدمت ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت ایمنی و امدادرسانی و یکی از الزامات توسعه حملونقل هوشمند به شمار میرود.
عبداللهی افزود: انتظار میرود وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی کشور، تقویت پوشش جادهای محورهای مواصلاتی میانه و ترکمانچای را با جدیت در برنامههای پیشرو قرار دهند.
وی در پایان با قدردانی مجدد از وزیر ارتباطات، معاونت امور استانهای وزارتخانه و مجموعه مدیریتی و اجرایی استان خاطرنشان کرد: همافزایی میان وزارت ارتباطات، مدیریت استان، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس، مسیر توسعه زیرساختهای ارتباطی آذربایجان شرقی را شتاب بخشیده است.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای ابراز امیدواری کرد با استمرار این رویکرد و تکمیل طرحهای ارتباطی، آذربایجان شرقی بتواند با اتکا به زیرساختهای نوین ارتباطی، جایگاه خود را بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد دیجیتال و توسعه هوشمند کشور بیش از پیش تثبیت کند.
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