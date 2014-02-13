تاسیس باشگاه تخصصی خبرنگاران حافظ منابع طبیعی در استان مرکزی

آرزو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارگاه یک روزه هشتم اسفند ماه با همکاری اداه کل ورزش و جوانان استان مرکزی در سالن پنج مرداد اراک برگزار می شود.

تاسیس باشگاه تخصصی خبرنگاران حافظ منابع طبیعی

وی از تاسیس باشگاه تخصصی خبرنگاران حافظ منابع طبیعی و محیط زیست در شهر اراک خبر داد و یادآور شد: این باشگاه با هدف توجه و حفظ به منابع طبیعی از خبرنگاران فعال حوزه محیط زیستی و منابع طبیعی تشکیل می شود.

وی به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ و ساماندهی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در این باشگاه خبرنگارانی که برای آنها کارت صادر می شود با تورهای گردشگری و شرکت در کلاسهای آموزشی و کارگاههای تخصصی شرکت کرده تا با تعامل بیشتر این ثروت خدادای را مردم نگهبان باشند.

پایان دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استانی

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود از پایان دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استانی خبر داد و اظهارداشت: در این جشنواره 682 اثر از خبرنگاران و روزنامه نکاران استان به دبیرخانه ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی پنج داور در نهایت 21 اثر قابل تقدیر و 21 اثر نیز شایسته تقدیر برگزیده شدند.

آثار در هفت بخش برگزیده شدند

مدیر سرای روزنامه نگاران استان مرکزی با بیان اینکه این آثار در هفت بخش برگزیده شدند یادآور شد: سرمقاله و مقاله، عکس و گزارش تصویری، گزارش خبری، تیتر، صفحه آرایی و مصاحبه هفت بخشی هستند که در هر بخش سه نفر برگزیده شدند.

حیدری با بیان اینکه اختتامیه جشنواره فصلی مطبوعات چهارشنبه 30 بهمن ماه برگزار می شود خاطرنشان کرد: در این جشنواره قسمت اعظم برگزیدگان را مطبوعات سراسری و هفته نامه ها تشکیل می دهند.

وی گفت: این جشنواره باحمایت شرکت آلومینیوم سازی و دانشگاه علمی و کاربردی( فرهنگ و هنر) برگزار می شود.