کارگاه آموزشی "روزنامه نگاری در ورزش" در اراک برگزار می شود

آرزو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این دوره آموزشی 8 اسفندماه سالجاری به مدت یک روز با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی و سرای روزنامه نگاران استان مرکزی به نمایندگی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سرای روزنامه نگاران این استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه و تمامی روابط عمومی های شهرستان های اداره کل ورزش و جوانان این استان در این دوره حضور می یابند، بیان داشت: تاکنون 34 نفر برای حضور در این دوره ثبت نام کرده اند.

حیدری ادامه داد: مدرسی این دوره خبرنگاری را "دکتر قاسمی" یکی از فعالین حوزه خبر ورزشی عهده دار است.

مسئول سرای روزنامه نگاران استان مرکزی همچنین تصریح کرد: تاکنون سرای روزنامه نگاران استان مرکزی اقدام به برگزاری 30 کارگاه آموزشی ویژه اصحاب رسانه از جمله، اخلاق حرفه ای در مطبوعات، تیتر و گزارش نویسی، اصول مقدماتی خبرنگاری، گرافیک و صفحه آرایی و ... نموده است.