حذف چراغ راهنمايي بهترين راه حل ترافيك شهرهاي بزرگ است

حميد بهبهاني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر گفت : شايد به نظر برخي اين مسئله عملي نباشد ؛ ولي چراغ قرمز خود عامل ايجاد ترافيك است و در كشورهايي مانند ايران به دليل ساختارهاي نامناسب شهري و عقب ماندن توسعه شهرها از رشد جمعيت تا اين اندازه از چراغ قرمز استفاده مي شود .

دكتر حميد بهبهاني اظهار داشت : البته امروز بحث چراغ راهنمايي در دنيا به تجارت و سرمايه گذاري مهمي تبديل شده است و تمام دنيا از چراغ قرمز به عنوان اهرم بازدارنده برخي مسائل حمل و نقل استفاده مي كنند ؛ اما معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري در ايده اي نو و كارشناسي شده چراغ هاي راهنمايي و تقاطع ها را حذف كرده و ايجاد دور برگردان ها را به منظور حل ترافيك در دستور كار خود قرار داده است.

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد : ايجاد دور برگردان ها رقمي معادل 500 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي به دنبال دارد و از سوي ديگر زمان كم تري نسبت به ايجاد تقاطع ها صرف ساخت آن مي شود .

وي خاطر نشان كرد : در برنامه حمل ونقل ترافيك شهرداري نهران ايجاد 140 دور برگردان در دستور كار قرار دارد و تعداد زيادي دور برگردان نيز هم اكنون ايجاد شده است .

بهبهاني ادامه داد : بخشي از حل معضل ترافيك نيز بستگي به افزايش خطوط اتوبوسراني و تعداد تاكسي ها دارد و فرهنگ سازي در زمينه استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي بايد با جديت دنبال شود .

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ياد آور شد : ترافيك معضلي نيست كه يك روزه به وجود آمده با شد و بتوان آن را يك شبه حل كرد پس بايد در حل اين معضل كارشناسي اساسي شود و ايده هاي نو و عملي مورد بررسي قرار گيرد .

بهبهاني در پايان گفت : چرا ما مبتكر نباشيم و با صرف هزينه كمتر و توان فكري برنامه هاي بهتري را اجرا نكنيم چه بسا در آينده كشورهاي ديگر از برنامه ما پيروي كنند .

به گفته معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران از زمان حذف چراغ قرمز از برخي تقاطع ها و ايجاد دور برگردان در تهران و چند كلانشهر ديگر كشور، ترافيك اين شهرها به طرز قابل توجهي روان شده است.