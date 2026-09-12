نتایج نظرسنجی ایسپا درباره انرژی: ۶۶ درصد مردم نگران کمبود سوخت هستند

به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم شیرعلی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، امروز شنبه ۲۱ شهریور در نشست شورای سیاستگذاری پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در وزارت نیرو برگزار شد، نتایج پیمایش این مرکز درباره نگرش افکار عمومی به وضعیت انرژی را تشریح کرد.

شیرعلی با اشاره به اینکه این نظرسنجی از ۱۰ تا ۱۶ خردادماه به شیوه مصاحبه تلفنی با جامعه آماری یک هزار و ۴۷۵ نفر از افراد بالای ۱۸ سال سراسر کشور انجام شده، اظهار داشت: این پیمایش تصویری کلی از نگرش افکار عمومی نسبت به ناترازی و مدیریت مصرف ارائه می‌دهد.

۶۶ درصد مردم نگران کمبود انرژی و سوخت هستند

رئیس ایسپا با اعلام اینکه ۶۶ درصد پاسخگویان نسبت به کمبود انرژی و جیره‌بندی آن نگران هستند، تأکید کرد: مسائل اقتصادی همچنان مهم‌ترین دغدغه مردم است؛ به‌طوری که حدود ۸۰ درصد پاسخگویان، کنترل گرانی و تورم را اولویت اصلی خود می‌دانند.

علت ناترازی: مدیریت مسئولان یا مصرف مردم؟

وی درباره علت کمبود انرژی گفت: ۵۱ درصد پاسخگویان «عدم مدیریت مسئولان» را علت اصلی ناترازی دانستند. پس از آن، مصرف بالای مردم (۳۶ درصد) و فرسودگی تجهیزات (۲۵ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین درباره راهکارها، ۲۶ درصد «صرفه‌جویی»، ساخت نیروگاه‌های بیشتر و جلوگیری از استخراج رمزارزها را به عنوان راهکارهای اصلی پیشنهاد کردند.

ارزیابی از پویش «۲۵ درجه» و اعتماد عمومی

شیرعلی با اشاره به اثربخشی پویش «۲۵ درجه» گفت: حدود ۶۵ درصد پاسخگویان ارزیابی مثبتی از این پویش داشتند. با این حال، ۶۵ درصد مردم اعتماد محدودی به صداقت مسئولان درباره وضعیت انرژی دارند و ۵۶ درصد نیز امید کمی به توانایی دولت برای مدیریت شرایط تابستان داشته‌اند.

آگاهی از مفاهیم مصرف بهینه

رئیس ایسپا با بیان اینکه تنها ۴۲.۶ درصد مردم با مفهوم برچسب انرژی آشنا هستند، افزود: این آگاهی در افراد تحصیل‌کرده و جوان‌تر بیشتر است. همچنین، تنها ۳۵ درصد پاسخگویان محدوده دمای مناسب محیط در تابستان (۲۴ تا ۲۷ درجه) را به درستی می‌دانند. از سوی دیگر، ۸۸ درصد پاسخگویان معتقدند به دلیل برخورداری ایران از منابع سرشار نفت و گاز، کشور نباید با مشکل تأمین انرژی مواجه باشد.

شکاف میان روایت مردم و مسئولان

شیرعلی با تأکید بر اینکه مسئله انرژی در حال حاضر اولویت نخست مردم نیست، تصریح کرد: تفاوت معناداری میان روایت مسئولان و مردم دیده می‌شود؛ مردم ریشه ناترازی را در مدیریت می‌دانند، در حالی که روایت رسمی بر الگوی مصرف تأکید دارد. با این وجود، ۳۶ درصد مردم برای مشارکت در صرفه‌جویی اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای همراهی اجتماعی در صورت افزایش شفافیت و اعتماد است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تغییر معماری ارتباطی با مردم، خواستار تقویت مطالعات جامعه‌شناختی در حوزه انرژی شد و یادآور شد که برخلاف سال‌های قبل که رضایت از زیرساخت‌های انرژی بالای ۸۵ درصد بود، شرایط کنونی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر اجتماعی و فرهنگی است.