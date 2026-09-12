به گزارش خبرنگار مهر، بهمن علی‌پناه بعد از ظهر شنبه در نشست با تعاون داران آستانه اشرفیه با بیان اینکه بخش تعاون متعلق به شخص خاصی نیست و به مردم تعلق دارد ، اظهار کرد: شرکت سرمایه‌گذاری استان به نمایندگی از تعاونی داران استان فعالیت و مدیریت می‌کند.

مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: قرار است با هماهنگی معاونت های مرتبط و سهامداران، موضوع آزادسازی سهام تعاونی‌های مرزنشینان در بورس پیگیری شود. فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان می‌تواند به افزایش ظرفیت صادراتی، تقویت مشارکت مردم و بهره‌مندی مرزنشینان از منافع اقتصادی منجر شود.

وی با بیان اینکه حمایت قابل‌توجهی از مرزنشینان انجام شده و در استان گیلان حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول مبادلات مرزی هستند، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد در صورت فعال‌شدن تعاونی‌های مرزنشینان، حدود ۲۵۰ دلار به ظرفیت صادراتی استان افزوده خواهد شد و منافع حاصل از آن به مردم می‌رسد.

علی‌پناه با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه گردشگری گفت: تعاونی‌های که در قالب سند یا به هر نحو دیگری مالکیت و اختیار زمین را در اختیار دارند، می‌توانند در اجرای پروژه‌های گردشگری مشارکت کنند. پروژه گردشگری اداره‌کل شیلات نیز با هماهنگی اداره‌کل گردشگری پیگیری شده و برای ورود به عرصه اجرا آماده است.

وی از برگزاری نشست با شرکت‌های برای تأمین مالی و مدل سرمایه‌گذاری و هماهنگی و بررسی و هماهنگ گفت و ادامه داد: استان گیلان ظرفیت فوق‌العاده‌ای در حوزه گردشگری دارد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توانمندسازی جوامع محلی باشد.

مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از حمایت جدی تشکیل و توسعه تعاونی‌ها گفت و اظهار کرد: توسعه بخش تعاون یکی از رویکردهای اصلی این اداره‌کل در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.