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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

ضرورت فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان برای افزایش ظرفیت صادراتی گیلان

ضرورت فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان برای افزایش ظرفیت صادراتی گیلان

آستانه اشرفیه- مدیر تعاون اداره‌کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون گفت: فعال‌ سازی تعاونی‌ های مرزنشینان، برای افزایش ظرفیت صادراتی گیلان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن علی‌پناه بعد از ظهر شنبه در نشست با تعاون داران آستانه اشرفیه با بیان اینکه بخش تعاون متعلق به شخص خاصی نیست و به مردم تعلق دارد ، اظهار کرد: شرکت سرمایه‌گذاری استان به نمایندگی از تعاونی داران استان فعالیت و مدیریت می‌کند.

مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: قرار است با هماهنگی معاونت های مرتبط و سهامداران، موضوع آزادسازی سهام تعاونی‌های مرزنشینان در بورس پیگیری شود. فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان می‌تواند به افزایش ظرفیت صادراتی، تقویت مشارکت مردم و بهره‌مندی مرزنشینان از منافع اقتصادی منجر شود.

وی با بیان اینکه حمایت قابل‌توجهی از مرزنشینان انجام شده و در استان گیلان حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول مبادلات مرزی هستند، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد در صورت فعال‌شدن تعاونی‌های مرزنشینان، حدود ۲۵۰ دلار به ظرفیت صادراتی استان افزوده خواهد شد و منافع حاصل از آن به مردم می‌رسد.

علی‌پناه با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه گردشگری گفت: تعاونی‌های که در قالب سند یا به هر نحو دیگری مالکیت و اختیار زمین را در اختیار دارند، می‌توانند در اجرای پروژه‌های گردشگری مشارکت کنند. پروژه گردشگری اداره‌کل شیلات نیز با هماهنگی اداره‌کل گردشگری پیگیری شده و برای ورود به عرصه اجرا آماده است.

وی از برگزاری نشست با شرکت‌های برای تأمین مالی و مدل سرمایه‌گذاری و هماهنگی و بررسی و هماهنگ گفت و ادامه داد: استان گیلان ظرفیت فوق‌العاده‌ای در حوزه گردشگری دارد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توانمندسازی جوامع محلی باشد.

مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از حمایت جدی تشکیل و توسعه تعاونی‌ها گفت و اظهار کرد: توسعه بخش تعاون یکی از رویکردهای اصلی این اداره‌کل در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.

کد مطلب 6944451

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