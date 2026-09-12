به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمتزاده بعد از ظهر شنبه در نشست هنرمندان صومعهسرایی به مناسبت روز سینما که در حوزه هنری گیلان برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز سینما و قدردانی از هنرمندان و پیشکسوتان این عرصه اظهار کرد: بزرگداشت روز سینما در حقیقت تکریم همه عوامل و هنرمندانی است که در این عرصه برای مردم خاطره آفریدهاند.
وی با یادکرد از هنرمندان فقید گیلانی عرصه سینما افزود: هنرمندان بزرگی از گیلان در سینما نقشآفرینی کردهاند و خاطرات ماندگاری برای مردم ایران ساختهاند و باید یاد و نام این هنرمندان و پیشکسوتان را گرامی بداریم.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با اشاره به برگزاری این نشست در حوزه هنری گیلان بیان کرد: اینکه در روز سینما و به نام صومعهسرا چنین نشستی در یک سازمان تخصصی و دغدغهمند حوزه هنر برگزار میشود، اتفاق ارزشمندی است و میتواند گامی برای معرفی ظرفیتهای این شهرستان باشد.
رحمتزاده با بیان اینکه صومعهسرا همچون دیگر نقاط گیلان از ظرفیتهای فرهنگی و هنری فراوانی برخوردار است، تصریح کرد: اگر معتقدیم صومعهسرا آنگونه که شایسته است معرفی نشده، بخش قابل توجهی از این موضوع به خود ما بازمیگردد.
وی ادامه داد: باید ابتدا خودمان ظرفیتها و داشتههای شهرستان را ببینیم و برای معرفی آنها تلاش کنیم. ما باید برای خودمان دعا کنیم که سالم، پیگیر، خدمتگزار، اهل مطالعه و مردمدوست باشیم و بتوانیم برای دیگران قدم برداریم.
نماینده مجلس مدیر اجرایی نیست
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با تأکید بر جایگاه نمایندگی مجلس گفت: من نماینده مردم هستم و مدیر اجرایی نیستم، اما میتوانم مطالبات و خواستههای مردم را بر اساس ساختارهای حکمرانی کشور دنبال کنم.
رحمتزاده با اشاره به اهداف برگزاری چنین نشستهایی افزود: بخشی از این جلسات جنبه نمادین دارد و باید به جامعه نشان دهیم که نسبت به موضوعات فرهنگی و هنری بیتفاوت نیستیم. حضور رسانهها و انعکاس این برنامهها نیز بخشی از همین فرآیند است.
وی با بیان اینکه ۲۱ شهریورماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز سینما نامگذاری شده است، گفت: همین که امروز درباره سینما صحبت میکنیم، یعنی موضوع سینما مورد توجه قرار گرفته و باید این فرصت را برای طرح دغدغهها، گفتگو و پیگیری مسائل این حوزه مغتنم بدانیم.
ریشه بسیاری از مشکلات در ناترازی حکمرانی است
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با اشاره به برخی مشکلات موجود در کشور اظهار کرد: امروز از ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و دیگر ناترازیها صحبت میشود، اما بخشی از این مشکلات ریشه در ناترازی در حکمرانی دارد.
رحمتزاده تأکید کرد: در کنار نقدها و گلایههایی که مطرح میشود، باید عالمانه برخورد کنیم. اگر میگوییم بخشی از امور به درستی انجام نشده است، این به معنای نفی همه اقدامات نیست و باید مسائل را دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار دهیم.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ در جامعه افزود: فرهنگ، نیازمند متولیانی است که به آن توجه کنند و نباید به دلیل برخی اشکالات در عملکرد یک متولی، اصل موضوع و ظرفیتهای فرهنگی را کنار بگذاریم.
پیگیری مشکلات فرهنگی وظیفه نماینده است
رحمتزاده با اشاره به مسئولیت نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات مردم گفت: یکی از آخرین توصیههای رهبر شهید، تأکید بر پیگیری و دنبالهگیری مسائل بود و اگر امروز در این جلسه حضور دارم، یکی از دلایل آن عمل به همین وظیفه است.
وی ادامه داد: وظیفه من علاوه بر تکریم بزرگان، نزدیک شدن به دغدغه ها، سخنان و مطالبات مردم است؛ چراکه من نماینده شما هستم و باید بدانم مردم در حوزه فرهنگ و هنر چه مشکلاتی دارند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به امکان ارتباط نمایندگان با مسئولان ملی افزود: نمایندگان مجلس این فرصت را دارند که در دیدار با وزرا، معاونان وزیر و مدیران کشور، مسائل حوزه انتخابیه خود را مطرح و درباره آنها مطالبهگری کنند.
رحمتزاده تصریح کرد: وقتی گفته میشود حال هنر گیلان خوب نیست، نماینده باید این موضوع را در دیدار با مسئولان مربوطه مطرح کند و مصادیق و مشکلات را به آنها منتقل کند. این نیز بخشی از فرآیند پیگیری است.
پیگیری برای راهاندازی شهرک سینمایی صومعهسرا
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حوزه سینما در صومعهسرا گفت: برای سینما پیگیریهایی انجام شده و موانعی وجود دارد که تلاش میکنیم با همراهی مالکان و دستگاههای مربوطه این موانع برطرف شود.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس درباره طرح شهرک سینمایی نیز اظهار کرد: در این زمینه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس سازمان صداوسیما گفتوگو کردهام و موضوع شهرک سینمایی صومعهسرا را پیگیری کردهام.
رحمتزاده با اشاره به موفقیت سریال «سوجان» افزود: در دیداری که با رئیس سازمان صداوسیما داشتم، درباره ساخت فصل دوم «سوجان» نیز صحبت کردم و موضوع ظرفیتهای صومعهسرا برای فعالیتهای سینمایی را مطرح کردم.
وی با بیان اینکه شهرک سینمایی میتواند ظرفیت مهمی برای شهرستان باشد، گفت: مسئولان صداوسیما نیز نسبت به ساخت چنین مجموعهای علاقهمند هستند و این موضوع را دنبال میکنیم.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با اشاره به ظرفیت جشنوارهای این شهرستان بیان کرد: صومعهسرا را میتوان شهر جشنوارههای ایران نامید؛ چراکه حدود ۱۳ تا ۱۴ جشنواره در این شهرستان ثبت ملی شده است.
رحمتزاده افزود: جشنوارهها فرصت بسیار خوبی برای ایجاد رویداد، معرفی ظرفیتهای شهرستان و جذب مخاطب هستند و باید از این ظرفیت برای معرفی بیشتر صومعهسرا استفاده کنیم.
وی همچنین به ظرفیتهای طبیعی شهرستان اشاره کرد و گفت: صومعهسرا از معدود شهرستانهایی است که همزمان ظرفیتهای ییلاقی، جنگلی و تالابی دارد و تالاب بینالمللی نیز در این منطقه قرار گرفته است.
توسعه زیرساختهای گردشگری و رفاهی صومعهسرا
رحمتزاده با اشاره به اجرای طرح بهسازی مسیر ییلاق تنیان اظهار کرد: با وجود سختگیریهای دستگاههایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست، حدود سه کیلومتر مسیر در منطقه ییلاقی تنیان ایجاد شده و برای نخستین بار خانوادههای صومعهسرایی میتوانند از این ظرفیت طبیعی استفاده کنند.
وی افزود: هفته گذشته نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و معاون مربوطه از این منطقه بازدید کردند و مقرر شد مسیر سه کیلومتری مذکور به شبکه برق و روشنایی معابر مجهز شود.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با بیان اینکه این منطقه میتواند به یکی از زیباترین مقاصد گردشگری شهرستان تبدیل شود، گفت: خانوادهها میتوانند در فصل پاییز و زمستان از این ظرفیت استفاده کنند و امیدواریم زیرساختهای لازم نیز تکمیل شود.
آغاز اجرای پروژه پارک بانوان صومعهسرا
رحمتزاده همچنین از آغاز عملیات اجرایی پارک بانوان صومعهسرا خبر داد و گفت: عملیات اجرایی احداث پارک بانوان در باغ ملی واقع در خیابان جعفری آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه دیگر صرفاً یک وعده یا حرف نیست و اعتبار آن تأمین شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به بانوان تصریح کرد: این پارک باید به شکلی ساخته شود که علاوه بر تأمین نیازهای بانوان، به یک ظرفیت زیبای شهری تبدیل شود و مهمانانی که از خارج شهرستان وارد صومعهسرا میشوند نیز تحت تأثیر این فضای مناسب قرار گیرند.
رحمتزاده در پایان با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیتهای شهری صومعهسرا تصریح کرد: مردم این شهرستان شایسته برخورداری از فضاهای شهری مناسب و باکیفیت هستند و تلاش میکنیم در کنار پیگیری مسائل فرهنگی و هنری، سایر مطالبات و نیازهای شهرستان نیز دنبال شود.
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