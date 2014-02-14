مسئولان به جای بازیهای سیاسی به مشکلات مردم توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی وسیاسی در مصلای بیت المقدس اراک افزود: مردم با فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار، گزینه های روی میز آمریکاییها را زیر پا گذاشتند و حال باید برخی از مسئولان به جای سیاست بازی، به سیاست مداری را که همان حل مشکلات مردم است بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران همیشه پشت مسئولان نظام بوده و هیچ گاه از حمایت خود دست برنداشته اند اظهارداشت: ملت غیور و مومن ایران اسلامی در راهپیمایی روز 22 بهمن یک بار دیگر حمایت ها و پشتیبانی های خود را از نظام اعلام کردند و نشان دادند که تا پای جان و تا آخرین قطره های خون خود از ارزش ها و کیان ایران اسلامی دفاع می کنند.

آیت الله دری نجف آبادی ضمن حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای تیم مذاکره کننده ژنو ادامه داد: نمایندگان ایران اسلامی در گروه 1+5 بدانند که تمام ملتی که در سالروز انقلاب اسلامی فریاد استکبار ستیزی سر دادند ، حامیان واقعی آنان و دولت تدبیر و امید هستند، بنابراین تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق حقه این ملت بکار گیرند ، به حداقل ها بسنده نکنند و طالب حداکثرها باشند.

پشتیبانی مردم ایران، از هر گزینه ای کارآمدتر است

امام جمعه اراک با بیان اینکه پشتیبانی مردم ایران از دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر گزینه ای کارآمدتر است اضافه کرد: ملت ایران امروز به سلاح ایمان، اراده، وحدت و همراهی با نظام اسلامی مجهز است که این مهم از سلاح اتمی کارآمدتر است.

وی با بیان این که راهپیمایی ملت ایران مربوط به جناح و حزب خاصی نیست گفت: حضور تمام سلایق و گرایش ها نشان داد که همه حامی آرمان های انقلاب هستند و مسئولان کشور حق ندارند به بهانه عبور از تحریم ها عزت، سربلندی و استقلال ملت را زیر سئوال ببرند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) در قالب دین و مذهب تجلی یافت و تمامی جنبش های آزادیخواه با تمام اخلاص، رهبری امام خمینی(ره) را پذیرفته و ایشان را عنوان الگوی خویش قرار دادند.

امام جمعه اراک بیان کرد: انقلاب اسلامی رخدادی شبیه حرکت انبیا الهی بود که تاثیر گسترده ای بر جهان داشت و هیچ شباهتی با انقلاب هایی قبل از خود ندارد.

الفبای انقلاب ما بر مبنای معارف اسلامی و دینی بود

وی اظهار کرد: امام راحل و ملت ایران در انقلاب اسلامی از هیچ انقلابی الگوگیری نکردند، بلکه الفبای انقلاب ما بر مبنای معارف اسلامی و دینی بود.

آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: قیام های انبیا و اولیای الهی با اعتقاد به خداوند و به دور از انگیزه های دنیوی بوده و آنها از جان و مال خود گذشتند تا بتوانند جامعه ای بدور از ظلم و ستم و مملو از عدالت و خدا پرستی پایه گذاری کنند.

وی اضافه کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز با این اندیشه ها و آرمان ها پا به عرصه گذاشتند تا بتوانند جامعه ای دینی و عدالت محور را پایه گذاری کند، و امروز نیز مقام معظم رهبری در همین اندیشه است و تمام اقشار مختلف مردم بخصوص مسوولان و دولتمردان باید در تحقق این هدف مقدس بیش از پیش بکوشند.

خطیب نماز جمعه اراک یادآوری کرد: حکومت اسلامی ایران یک حکومت معمولی نیست بلکه حکومتی الهی است و خدا پشتیبان این نظام و مردم است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن حمایت از انقلاب مردم بحرین اظهار کرد: از رژیم آل خلیفه می خواهیم که به خواسته های مشروع مردم توجه کرده و غربی ها نیز این گونه با دموکراسی تبعیض آمیز برخورد نکنند.