اقتصاد در سبک زندگی اسلامی هدف است/ توزیع سبد کالا باید به صورت عزتمندانه اجرایی می شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پنچشنبه شب در محل بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، اظهار کرد: در سبک زندگی اسلامی اقتصاد هدف است این سبک از زندگی نه تنها برای اقتصاد بلکه برای ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان نیز برنامه دارد؛ بر این اساس باید در تمامی عرصه ها به ویژه حوزه کشاورزی به خودکفایی برسیم.

الگوی اقتصادی مبتنی بر نظام کاپیتالیستی

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به اینکه قبل از شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران 2 الگوی اقتصادی مبتنی بر نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری غرب و الگوی مکتب مارکسیسم در سطح دنیا مطرح بود، افزود: الگوی اقتصادی مبتنی بر نظام کاپیتالیستی بر مبنای استعمار کشورهای غربی شکل گرفت؛ در هر دو الگو برنامه‌ای برای عفاف و حجاب و ارزش‌های خانوادگی وجود نداشت.

وی بیان کرد: در اقتصاد غربی قدرت در اختیار بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ است و در حقیقت این شرکت‌ها همچون اختاپوسی سود اصلی را به جیب خود سرازیر می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در اقتصاد اسلامی مالکیت اصلی از آن خداوند است و در این راستا اقتصاد این نظام باید به جایی برسد که بهترین الگو را ارائه کند و برمبنای اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب می فرمایند حرکت کند.

خودکفایی در حوزه کشاورزی

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: در سبک زندگی اسلامی اقتصاد هدف است این سبک از زندگی نه تنها برای اقتصاد بلکه برای ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان نیز برنامه دارد؛ بر این اساس باید در تمامی عرصه ها نیز به ویژه حوزه کشاورزی به خودکفایی برسیم.

وی یادآور شد: در بخش کشاورزی باید 80 درصد خودکفا باشیم و نمی توان در یک سال جشن خودکفایی گندم و در سال بعد 7 تن میلیون گندم را معدوم کرد و تیشه بر ریشه خودکفایی زد.

وی یکی از اشکالات اساسی اقتصاد ایران را اتکاء به نفت دانست و تصریح کرد: از هنگامی که نخستین برنامه توسعه ایران نوشته شده همواره تاکید زیادی نسبت به وابستگی به نفت داشتیم و این امر غلط است زیرا باید متکی به تولیدات داخلی بوده و در جهان در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشیم.

اقتصاد این نظام باید همچون انقلاب اسلامی ایدئولوژی جدیدی را مطرح کند

وی تاکید کرد: اقتصاد این نظام باید همچون انقلاب اسلامی ایدئولوژی جدیدی را در جهان مطرح کرده و در سطح جهان بی بدیل باشد؛ مبنای این انقلاب براساس الگوی اسلام فقاهتی بود.

به گفته وی بهبود وضعیت بهداشت و درمان، افزایش 70 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، ارتقاء امید به زندگی از 54 سال قبل از انقلاب به 74 سال از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بانکداری اسلامی تصریح کرد: مطابق قانونی که سال 63 در مجلس به تصویب رسید بانک‌ها حق ندارند قرارداد صوری ببندند و این امر در حالی است که بانک های غیردولتی نیز روز به روز در حال افزایش است.

وی ادامه داد: بانک های غیردولتی باید به افزایش سطح تولید و کاهش تورم به بانک‌های دولتی کمک می کردند اما هم اکنون به شکل رقیب بانک‌های دولتی درآمده‌اند.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به توزیع سبد کالا گفت: بنده اعتقاد دارم توزیع سبد کالا باید به صورت عزتمندانه انجام و مبلغ سبد کالا به حساب مردم واریز می‌شد زیرا اگر این اتفاق روی می داد وندی‌شرمن در مجلس آمریکا به خود اجازه نمی داد به این کشور توهین کند.