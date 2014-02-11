فریاد استکبار ستیزی مردم در آسمان شهرهای استان مرکزی طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و سرافراز استان مرکزی در تمام شهرستان های استان از آشتیان تا فراهان از خنداب و شهر ساوه و مامومنیه و زرندیه و کلانشهر اراک از ساعات اولیه صبح امروز به میادین اصلی شهرها آمده بودند تا بگویند " ما همیشه در صحنه هستیم".

35 امین حضور مردم به مانند روزهای گذشته گسترده و پرشور بود. مردمی که با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، دفاع از نظام اسلامی را فریاد زدند.

راهپیمایی کلان شهر اراک اما به اذعان عزیزالله ملکی فرمانده کل نیروی انتظامی استان مرکزی با ازدحام بیشتری روبرو بود. راهپیمایان با تجمع در میدان شهدا این حرکت انقلابی خود آغاز کرده و با طی مسیرهای خیابان محسنی و ادبجو به اولین و اخرین مرکز تجمع مسلمانان یعنی همان مصلی بیت‌المقدس اراک پیوستند.

مردمی که با در دست داشتن دست نوشته ها و سر دادن شعار های انقلابی فریاد حمایت های خود را از دولت تدبیر و امید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات 5+1 اعلام کردند.

توزیع بسته های فرهنگی با موضوع های آشنایی بیشتر با انقلاب اسلامی

در این راهپیمایی آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، محمد حسین مقیمی استاندار استان مرکزی، نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات استانی و شهرستانی نیز در مسیر راهپیمایی به مردم ملحق شدند.

توزیع بسته های فرهنگی با موضوع های آشنایی بیشتر با انقلاب اسلامی، استکبار شناسی و استکبار ستیزی و جایگاه ایران در خاورمیانه، آسیا و جهان از دیگر بخشهای راهپیمایی امروز بود.

راهپیمایی که مسیر حضور مردم اراک را توسط یک دستگاه بالگرد امدادیی با شاخه‌های گل گلباران می کرد و موتورسواران بسیجی سپاه ناحیه اراک با اجرای حرکت های نمایشی روزهای انقلاب را یادآوری می کردند.

مردم انقلابی استان مرکزی برای سی پنجمین بار در روز 22 بهمن به خیابان ها آمدند تا به تمام جهان به خصوص استکبار جهانی و متحدانش بفهمانند که تا پای جان و تا آخرین قطره خون خود از آرمان های امام راحل، شهدا و منویات مقام معظم رهبری سیاستگذاریهای نظام حمایت می کنند.

دو گروه یکهزار و 357 نفره از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان نیز اراک پس از پایان راهپیمایی 22 بهمن در مصلی بیت المقدس اراک همنوا با یکدیگر سرود شهربهار با موضوع انقلاب اسلامی، ایران و شهدا را اجرا کردند.



این دانش آموزان از مدارس دخترانه شاهد عراقچی، شاهد نیایش، نمونه کوثر، صدیقه کبری (س)، غدیر و مدارس پسرانه صالحین، رزمندگان، البرز، المهدی (عج) و نمونه شهید فهمیده در این سرود دسته جمعی مشارکت داشتند.

بیانیه پایانی راهپیمایی 22 بهمن نیز پایبندی به انقلاب اسلامی و آرمان های امام خمینی (ره) را فریاد زده و تبعیت خویش را از مقام معظم رهبری و اهداف شهدا را اعلام کرد.