پزشکان در تلاش هستند رحمتی را به بازی با ملوان برسانند

میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت آسیب دیدگی سیدمهدی رحمتی خاطرنشان کرد: رحمتی از ناحیه بازو آسیب دیده و خوشبختانه شکستگی نیست. از این بابت خدا را شکر می‌کنیم. پزشکان هم در تلاش هستند تا او را به شرایط بازی مقابل ملوان برسانند و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی همچنین در خصوص اردوی استقلال در کیش اظهار داشت: اردوی خیلی خوبی را در کیش سپری کردیم. زمین چمنی که در اختیار ما قرار گرفته بود واقعا کیفیت فوق العاده‌ای داشت و توانستیم در این چند روز تمرینات خوبی را برگزار کنیم تا با آمادگی لازم به دیدار برابر ملوان برویم.