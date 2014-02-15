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۲۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر:

پزشکان در تلاش هستند رحمتی را به بازی با ملوان برسانند

پزشکان در تلاش هستند رحمتی را به بازی با ملوان برسانند

سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به آخرین وضعیت آسیب دیدگی دست دروازه‌بان این تیم گفت: آسیب دیدگی او خیلی جدی نیست و پزشکان در تلاش هستند رحمتی را به بازی با ملوان برسانند.

میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت آسیب دیدگی سیدمهدی رحمتی خاطرنشان کرد: رحمتی از ناحیه بازو آسیب دیده و خوشبختانه شکستگی نیست. از این بابت خدا را شکر می‌کنیم. پزشکان هم در تلاش هستند تا او را به شرایط بازی مقابل ملوان برسانند و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی همچنین در خصوص اردوی استقلال در کیش اظهار داشت: اردوی خیلی خوبی را در کیش سپری کردیم. زمین چمنی که در اختیار ما قرار گرفته بود واقعا کیفیت فوق العاده‌ای داشت و توانستیم در این چند روز تمرینات خوبی را برگزار کنیم تا با آمادگی لازم به دیدار برابر ملوان برویم.

کد مطلب 2236665

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