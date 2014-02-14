استقلال برابر منتخب کیش به پیروزی رسید/ رحمتی مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال که این روزها اردوی آمادهسازی خود را در جزیره کیش برپا کرده است شامگاه امروز جمعه و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم منتخب این شهر رفت که ماحصل کار دو تیم پیروزی شش بر سه آبیپوشان تهرانی بود.
گلهای استقلال را در این بازی به ترتیب امیرحسین صادقی، بوبکر کبه و آرش برهانی هر کدام دو گل به ثمر رساندند. از اتفاقات حائز اهمیت این دیدار مصدومیت سیدمهدی رحمتی در دقیقه 75 بازی بود که به حضور 25 دقیقهای دروازهبان ذخیره تیم منتخب کیش در دروازه استقلالیها منجر شد.
از دیگر اتفاقات جالب توجه این دیدار حضور 45 دقیقهای ایمان مبعلی در ترکیب تیم منتخب کیش بود که این بازیکن با آغاز نیمهدوم بازی با پیراهن استقلال به میدان رفته و پایهگذار دومین گل تیم توسط آرش برهانی شد. همچنین ضربه سرکش مهرداد اولادی از دیگر اتفاقات مهم این دیدار بود که با برخورد به دیرک دروازه به هفتمین گل آبیپوشان بدل نشد.
نظر شما