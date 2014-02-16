فرماندار شهرستان فراهان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه فراهان شامگاه شنبه در این مراسم گفت: رعایت اخلاق مدیریتی از رموز پیشرفت و موفقیت مدیران است.

حجت الاسلام علی درستکار افزود: صداقت، صمیمیت، صبوری، صلابت، صداقت و صفا کلید موفقیت مدیران در عرصه خدمتگزاری بشمار می رود.

در ادامه نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: جمهوری اسلامی ایران به واسطه وحدت مردم و دولت توانسته به عنوان ایران هسته ای در دنیا شناخته شود.

عباس صلاحی افزود: استفاده از خرد جمعی مسئولین و مردم و ارتباط نزدیکتر مسئولین با مردم می تواند در شهرستان ها، استان ها و کشور موفقیت های بیشماری را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

وی استفاده از نیروهای بومی و تمام ظرفیت های شهرستان فراهان را گامی موثر در جهت رشد و بالندگی بیش ازپیش این شهرستان عنوان و اظهار کرد: انتظار مردم و مسئولین از فرماندار جدید برنامه ریزی بهتر در جهت شتاب بخشیدن به توسعه و رشد شهرستان فراهان است .