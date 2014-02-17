آمازون ملی با نام «ایران کتاب» شروع به فعالیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از راهیابی 6 نام پیشنهادی برای انتخاب نامِ طرح موسوم به «آمازون ملی» خبر داده بود. به گفته او، این اسامی طی یک نظرسنجی و از بین 98 واژه پیشنهادی و به خاطر فروانی بیشتر، به عنوان پیشنهادهای نهایی انتخاب شده‌اند.

این 6 واژه که بیشترین فراوانی را داشتند، به ترتیب عبارتند از: خلیج فارس، ایران کتاب، دماوند، کارون، بوستان و گلستان. بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، نام نهایی طرح موسوم به آمازون ملی انتخاب شده است؛ «ایران کتاب».

طبق آنچه در معرفی این طرح در وبسایت آن آمده است، «آمازون ایرانی مجموعه‌ای از آثار مکتوب الکترونیکی است که در محیط مجازی برای استفاده علاقه‌مندان، در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و کاربران می‌توانند موارد مورد علاقه خود را از آمازون ایرانی، خریداری و استفاده نمایند و از ارزش افزوده‌هایی، مانند تخفیف در خرید کتاب الکترونیکی، طبقه‌بندی کتاب‌ها بر اساس میزان فروش، پیشنهادهای مرتبط با خرید کتاب، داشتن صفحه شخصی، پرداخت الکترونیکی، دریافت آسان و سایر مزایای آن استفاده نمایند.»

در این بخش به ناشران اطمینان داده شده است که «می‌توانند محصولات الکترونیکی خود را با اطمینان خاطر از محفوظ ماندن محتوای آن، در آمازون ایرانی ارائه و به فروش برسانند چرا که هدف غایی آمازون ایرانی این است که، هر کاربری برای تهیه هر نوع کتابی، ابتدا به این سایت رجوع کند و آن را با شرایط ساده و قیمت مناسب، تهیه نماید.»

اما آمازون ملی یا ایرانی از کجا آمد؟ شهریور ماه امسال اسحاق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران من تشریح مقدمات راه‌اندازی کتابخانه ملی دیجیتال، اعلام کرد که با این طرح «انشاءالله قولی را که برای ایجاد یک آمازون ملی داده بودیم، محقق خواهد شد.»

وی اطمینان داد با راه‌اندازی کتابخانه ملی دیجیتال و ایجاد آزمازون ملی، نگرانی ناشران در مورد استفاده‌های غیرمجاز از کتاب‌هایشان در وبسایت‌های مختلف و از سوی کاربران گوناگون برطرف خواهد شد.

اما در حال حاضر و تا لحظه مخابره این گزارش، لینک‌های «دانلود کتاب الکترونیکی» و «خرید کتاب الکترونیکی» سایت آمازون ایرانی فعال نیست و تنها لینک «خرید کتاب چاپی» آن هم تنها در برخی زمان‌ها قابل دسترس است که در آن هم کتاب‌های انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به معرض فروش اینترنتی گذاشته شده است.