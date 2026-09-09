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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۹

شکایت ۲۶ فعال فرانسوی علیه رژیم صهیونیستی

شکایت ۲۶ فعال فرانسوی علیه رژیم صهیونیستی

فعالان فرانسوی علیه تجاوزات نظامیان صهیونیست بعد از حمله به کشتی های آنها در مسیر نوار غزه شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه لوموند گزارش داد که ۲۶ فعال فرانسوی که در سفرهای دریایی بشردوستانه به سمت نوار غزه شرکت کرده بودند علیه جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی از جمله شکنجه در برابر دادگاه مبارزه با تروریسم پاریس اقامه دعوی قضایی کردند.

بر اساس این گزارش، لینا الطبال پژوهشگر قوانین بین الملل و فعال فرانسوی لبنانی با شکایت رسمی علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که وی در معرض تجاوزات نظامیان صهیونیست بعد از حمله به کشتی وابسته به ناوگان جهانی صمود قرار گرفت.

نظامیان صهیونیست سه حمله در آب های بین المللی علیه کشتی های حامل کمک های بشردوستانه در اکتبر ۲۰۲۵ و مه و آوریل ۲۰۲۶ انجام دادند.

الطبال تاکید کرد که در جریان حمله دریایی این اشغالگران صهیونیست، فعالان حامی فلسطین از آب و غذا محروم شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این نظامیان صهیونیست همچنین فعالان مذکور را به قتل تهدید کرده و آنها را برهنه کردند. وی به همراه سه زن دیگر داخل یک قفس آهنی کوچک زیر آفتاب بدون آب حبس شد.

وی ادامه داد، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیمه شب به همراه افراد مسلح و چندین سگ وحشی وارد سلول زنان شد و با سخنان توهین آمیز، افراد بازداشت شده را مجبور به زانو زدن کرد.

کد مطلب 6941873

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