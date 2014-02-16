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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تشریح جزئیات سفر معاون وزیر خارجه به منطقه 

تشریح جزئیات سفر معاون وزیر خارجه به منطقه 

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه از صبح امروز سفر دو روزه خود به کشورهای قطر و عمان را به منظور دیدار و گفتگو با مقامات این کشورها و تحکیم روابط آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین امیرعبدالهیان ، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز به منظور انجام سفری دو روزه عازم قطر شد .

امیرعبدالهیان قرار است امروز در قطر ملاقات هایی با مقامات این کشور از جمله معاون وزیر امور خارجه و احتمالا وزیر امور خارجه قطر داشته باشد.

معاون وزیر امور خارجه امشب قطر را به مقصد عمان ترک می کند.

علی اکبر سیبویه ، سفیر ایران در عمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر معاون وزیر امور خارجه به این کشور گفت: سفر ایشان به عمان یک روزه و در راستای روابط دو جانبه و گفتگو در موضوعات منطقه ای است .

وی تصریح کرد: معاون وزیر امور خارجه در این سفر با همتای خود در عمان و همچنین وزیر امور خارجه این کشور دیدار می کند. با تو جه به روابط خوب دو کشور این سفر در راستای تحکیم روابط انجام می شود.

سیبویه گفت: آقای امیرعبدالهیان فردا شب عمان را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

کد مطلب 2236953

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