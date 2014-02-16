دولت جدید لبنان باید نیازهای آوارگان سوری را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و آن را گامی مهم در بررسی اوضاع سیاسی نابسامان این کشور توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: ملت لبنان شایسته داشتن دولتی است که نیازهای آن را برآورده کند و منافع آن را در نظر داشته باشد.

کری در ادامه بیانیه گفت: دولت جدید لبنان باید مسائل مهم و ضروری در زمینه سیاست، امنیت و اقتصاد را در حالی که این کشور شاهد افزایش پدیده تروریسم و خشونت طایفه ای است حل و فصل کند.

وزیر امور خارجه آمریکا افزود: دولت جدید لبنان باید نیاز مناطقی که میزبان آوارگان سوری است را فراهم کند و تلاش های خود را برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و همچنین رشد اقتصادی افزایش دهد.

جان کری مدعی شد: واشنگتن به حاکمیت و امنیت و ثبات لبنان پایبند است و حمایت خود از نیروهای مسلح و امنیت داخلی لبنان ادامه خواهد داد.